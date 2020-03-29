خبير أمريكي يحذّر.. وباء كورونا قد يحصد أرواح 200 ألف شخص في أمريكا فهل تصدُق التقديرات؟

كورونا قد يحصد أرواح 200 ألف شخص في الولايات المتحدة.. تحذير من خبير أمريكي.

إذا كانت إيطاليا تسجل حتى كتابة هذه السطور تسجل أعلى نسبة وفيات بقرابة 11 ألف شخص قضوا بسبب فيروس كورونا المستجد تليها إسبانيا، فإن القادم قد يكون بمثابة كابوس في أمريكا بعد التحذير الي أطلقه الخبيرأنتوني فاوسي بحسب ما جاء في تقرير لوكالة بلومبرغ. وفد أشار المختص الأمريكي الذي يشغل أيضا منصب مستشار لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مدينة مثل نيوأورلينز قد تنعدم فيها أجهزة التنفس الاصطناعي في غضون أسبوع واحد.

هذا وكانت إسبانيا قد سجلت حتى الآن وفاة 6060 شخصا بسبب وباء كورونا فيما بلغ عدد الإصابات أكثر من 81439 أما الولايات المتحدة فقد بلغ العدد 131,403 وأكثر من 2329 وفاة.

وتعتبر ولاية نيويورك البؤرة الأساسية في انتشار الفيروس بالولايات المتحدة لكن السلطات لم تقرر عزل الولاية ومنع التنقل منها وإليها.

فهل يجد تحذير فاوسي ترجمة على أرض الواقع؟ وحدها الأيام والساعات المقبلة كفيلة بالإجابة عن السؤال.