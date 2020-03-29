شاهد: متدينون يهود يتحدون كورونا والإغلاق والنتيجة تدخل الشرطة وغرامة 1400 دولار

توتر بين اليهود المتدينين والشرطة الإسرائيلية في القدس والسبب.. كورونا وانتهاك الحظر الذي فرضته السلطات.

مشهد لافت كان أحد أحياء القدس المحتلة مسرحا له. الحي هو مياشعاريم الذي يقطنه المتدينون. إذ دخلت الشرطة المكان وشرعت في فرض غرامات على من لم يلتزم بأوامر إقفال الكنس ووقف التجمعات العامة.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد صادقت الأربعاء الماضي على قرارات تقضي بإقفال أماكن العبادة ومنع تنقل الأشخاص خارج مسافة 100 متر عن منازلهم في محاولة لمنع تفشي وباء كورونا,

لكن الأوامر لم تأت على هوى العديد من المتدينين اليهود الذين تحدوا القرارات ما استدعى تدخل الشرطة في عدة مناطق وقد فرضت غرامات على ما يقل عشرة أشخاص لانتهاكهم الحظر هذا الأحد وقد بلغت قيمة الغرامة 5000 شيكل أي ما يعادل 1400 دولار أمريكي.

وقد سجلت إسرائيل نحو 3865 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد إضافة إلى وفاة 15 شخصا على الأقل متأثرين بالوباء.