تعرف على الدولة العربية الأعلى في معدلات الوفاة جراء فيروس كورونا

شهدت العراق حتى الآن أعلى عدد وفيات جراء فيروس كورونا المستجد في الوطن العربي برصيد 42 حالة وفاة بينما يتواجد العدد الأكبر من مصابي الفيروس عربياً في السعودية برصيد 1299 حالة.

وجاءت مصر ثانية بعد العراق من حيث الوفيات بـ40 وفاة (609 إصابة) ثم الجزائر ثالثة بـ37 وفاة (511 إصابة).

وعلى الرغم من العدد الكبير من المصابين في السعودية، إلا أن المملكة لم تسجل سوى ثمان حالات وفاة حتى الآن بحسب الأرقام الرسمية.

ولم تشهد كل من سلطنة عُمان (167 إصابة) وليبيا (8 إصابات) أي وفيات مُسجلة جراء الفيروس حتى الآن كذلك جاءت السودان أقل عدداً من حيث الإصابات المسجلة عربياً برصيد ست إصابات.

ونقدم لكم ترتيب الدول العربية من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس طبقاً للإحصاءات الرسمية لكل دولة عربية: