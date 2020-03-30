شركة طيران "إيزي جيت" البريطانية توقف جميع رحلاتها بسبب فيروس كورونا

أعلنت شركة طيران "إيزي جيت" البريطانية اليوم الإثنين تعليق كافة رحلاتها الجوية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت الشركة في بيان إنها أكملت آخر رحلاتها لإنقاذ العالقين بسبب الفيروس يوم الأحد وستمنح طاقمها بأكلمه إجازة لمدة شهرين.

وجاء في البيان: "قررت إيزي جيت وقف رحلات أسطولها بالكامل بدءاً من اليوم نتيجة للقيود غير المسبوقة على السفر التي فرضتها الحكومات استجابة لوباء فيروس كورونا".

وأضاف البيان أن الشركة لن تتمكن من تحديد موعد لاستئناف رحلاتها التجارية في الوقت الحالي.

وقالت الشركة إن وضعها المالي جيد وتوصلت إلى اتفاق مع النقابات يتيح لموظفيها الجويين الدخول بإجازة، موضحةً ان "الاتفاق يدخل حيز التنفيذ في الأول من نيسان/ابريل وساري المفعول لشهرين، وسيدفع للطواقم نسبة 80% من متوسط رواتبهم، بفضل النظام الذي وضعته الحكومة للحفاظ على الوظائف".

ويأتي قرار الشركة بعدما شهد الإقبال على رحلاتها انخفاضاً غير مسبوق بسبب حظر الحكومات العديد من الدول لرحلات الطيران بسبب انتشار الوباء.

وسيرت الشركة أكثر من 650 رحلة لنقل حوالي 45 ألف مسافر علقوا بسبب الحظر المفروض في دول عدة حول العالم.

ومن المنتظر أن تعلن الشركة لاحقاً اليوم عن خططتها بشأن تسريح العمالة واستراتيجيتها المستقبلية في ظل الوضع الحالي.

ويمر قطاع الطيران بأسوأ أزمة في تاريخه بسبب الجائحة التي أرغمت شركات خلال بضعة أسابيع على تعليق غالبية رحلاتها.

وأعلنت حكومة بوريس جونسون أنها لم تضع حتى الآن خطة إنقاذ للقطاع، موضحةً أنها لن تعمد على إنقاذ شركات الطيران والمطارات إلا بعد "استهلاك كافة الخيارات الأخرى" لا سيما استخدام المساعدات التي سبق أن أعلن عنها للشركات.

من جهتها، ستقوم الحكومة الأميركية بشراء حصص من شركات الطيران مقابل دعمها لمواجهة الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد، كما أكد الأحد مسؤولان كبيران في إدارة دونالد ترامب.