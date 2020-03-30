إردوغان يطلق حملة تبرّعات لمواجهة تداعيات كورونا ويتبرّع براتبه لمدة 7 أشهر

أطلق الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الإثنين حملة لجمع التبرّعات من أجل التصدّي لتداعيات تفشّي فيروس كورونا المستجدّ، معلناً أنّه سيتبرّع براتبه لمدة سبعة أشهر.

وأعلن في خطاب في اسطنبول "أطلق شخصياً هذه الحملة متبرّعاً براتبي لمدة سبعة أشهر. وزرائي تبرّعوا برواتبهم لمدد تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر".

ويبلغ الراتب الشهري للرئيس التركي نحو 50 ألف ليرة تركية (6,800 يورو)، وفق الصحف التركية.

ودعا إردوغان الأتراك "بخاصة رجال الأعمال" إلى التبرّع من أموالهم الخاصة، من دون تحديد كيف ستستخدم الأموال التي سيتم جمعها.

وسجّلت تركيا نحو 11 ألف إصابة بكوفيد-19، بينها 168 حالة وفاة، بحسب حصيلة رسمية نشرت الإثنين.

وقال إردوغان في خطابه إنه تم فرض الحجر في 41 منطقة تركية لمكافحة تفشي الوباء.

وكشف أن تركيا سترسل الأربعاء إلى إسبانيا طائرة محمّلة باللوازم الطبية وسفينة تابعة للهلال الأحمر التركي إلى إيطاليا ستصل في الأيام المقبلة.

واتّخذت تركيا عددا من التدابير لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد بينها فرض العزل المنزلي على المسنين والمصابين بأمراض مزمنة وإغلاق المدارس وتعليق كل الرحلات الجوية.

وأواسط آذار/مارس أعلنت الحكومة التركية خطة إنعاش بقيمة 14 مليار يورو لدعم الاقتصاد المتعثر.