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روسيا البيضاء

شاهد: الرئيس البيلاروسي يقول إن هوكي الجليد هو علاج فيروس كورونا

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بقلم:  يورونيوز
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Belarus Lukashenko
Belarus Lukashenko   -   حقوق النشر  Andrei Pokumeiko/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
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أثار ألكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا الجدل بعد أن ادعى أن لعب هوكي الجليد هو أفضل علاج لفيروس كورونا.

وقال الرئيس البيلاروسي "ليس عندنا فيروسات هنا! لم أشاهد أي فيروس يطير في الجو، هل شاهدتم أنتم؟" وأضاف "لم أشاهد أي فيروس، وهذا الملعب بمثابة ثلاجة".

وتابع لوكاشينكو قائلا "الرياضة، ولاسيما التي تلعب على الثلج، كهذه الثلاجة هنا، هي أفضل دواء مضاد للفيروس".

وشارك الرئيس في مباراة هوكي الجليد مع فريق مينسك أمام فريق غروندو أمس السبت، صنع فيها هدفا. وكانت هذه المواجهة مواجهة نصف نهائي بطولة خاصة باللاعبين القدامى، ومن المعروف عن رئيس البلاد حبه لهذه الرياضة ومشاركته المستمرة فيها.

ونشير إلى أن روسيا البيضاء هي من ضمن البلاد القليلة في العالم التي لم تفرض أي إجراءات للحد من تفشي فيروس كورونا، وعلى هذا فإن المجشعين والمشجعات تجمعوا لتشجيع رئيس بلادهم في مواجهة السبت في هوكي الجليد، مثلما يتجمع محبو كرة القدم لمشاهدة مباريات دوري بلاروسيا لكرة القدم، وهو الدوري الوحيد في أوروبا الذي لم يوقف منافساته.

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