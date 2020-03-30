شاهد: مواقع مشهورة في أوروبا أقفرت من الناس إثر فرض الحجر الصحي

أظهرت مشاهد مصورة التقطت عن طريق طائرات مسيرة، مواقع سياحية مشهورة في بلدان أوروبية وقد هجرها الناس، بسبب تفشي وباء كوفيد-19، وحالة الحجر الصحي المفروضة الآن على السكان في انحاء مختلفة من أوروبا والعالم. فقد خيم هدوء غير مالوف على مدينة فلورنسا الإيطالية، إلا من تغريد الطيور ونباح الكلاب، وفي بولندا تحولت العاصمة التي لم تكن تعرف سوى الازدحام إلى مدينة أشباح، وكذلك الشأن بالنسبة إلى مدينة كراكوف التي يزورها ملايين السياح سنويا. وفي العاصمة البريطانية لندن خلت الشوارع من الحركية المعهودة، ولا يتوقع أن تعود الحياة إلى طبيعتها في بريطانيا قبل ستة أشهر أو أكثر بسبب انتشار الفيروس، الذي أدى إلى وفاة أكثر من 1200 شخصا.