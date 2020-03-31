فيروس كورونا: آخر الأخبار والمستجدات لحظة بلحظة

وصل عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد حول العالم إلى حوالي 38 ألف شخص وما لا يقل عن 785 ألف مصاب حول العالم منذ ظهور الفيروس في بؤرته بمدينة ووهان الصينية في ديسمبر – كانون الثاني.

وبينما يستمر الفيروس في حصد الأرواح يوم بعد يوم، تحاول حكومات الدول المتعددة فرض إجراءات استثنائية في محاولة لاحتوائه.

وفي غياب لقاح أوعلاج مثبت للوباء، لا يزال أكثر من ثلاثة مليارات نسمة معزولين داخل منازلهم في جميع القارّات.

مساعدات لإيران

قالت ألمانيا إن الاتحاد الأوروبي قام بتسليم معدات طبية إلى إيران لمساعدتها في مواجهة تفشي فيروس كورونا في البلاد وذلك في إطار آلية انستكس للمقايضة التجارية

الولايات المتحدة الأمريكية

تخطّى عدد الوفيّات الناجمة عن وباء كوفيد-19 في الولايات المتحدة ثلاثة آلاف، بينما ارتفع عدد الإصابات المؤكّدة بالفيروس إلى أكثر من 164 ألفاً، بحسب ما أظهرت حصيلة أعدّتها جامعة جونز هوبكنز.

إيطاليا

أعلنت أبرشية روما الإثنين أنّ الكاردينال أنجيلو دي دوناتيس، النائب البابوي العام على الأبرشية، خضع لفحص مخبري أثبت إصابته بفيروس كورونا المستجدّ.

ووصل إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في إيطاليا إلى أكثر من 11,500 قتيل وما لا يقل عن 101 ألف مصاب حتى الآن.

تحذيرات البنك الدولي

توقّع البنك الدولي في تقرير أن يُلحق وباء كوفيد-19 أضراراً فادحة بجهود مكافحة الفقر في جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ، محذّراً من أنّ السيناريو الأكثر تشاؤماً يتوقّع تزايد أعداد الفقراء في هذه المنطقة بمقدار 11 مليون شخص من انخفاضها.

وقال البنك ومقرّه واشنطن إنّه، بالمقارنة مع التوقّعات السابقة لفترة ظهور الوباء، فإنّ السيناريو الأكثر تفاؤلاً يشير إلى أنّ 24 مليون شخص كان متوقّعاً أن يخرجوا من وهدة الفقر هذا العام سيظلّون يعيشون بأقلّ من 5,5 دولار في اليوم.

إجراءات استثنائية بمجلس الأمن

تبنّى مجلس الأمن الدولي الإثنين، للمرة الأولى في تاريخه، قرارات عبر تصويت خطي، في آلية اضطر للجوء إليها لتسيير شؤونه في ظلّ جائحة كوفيد-19 التي فرضت على أعضائه منذ 12 آذار/مارس العمل عن بُعد.