بسبب كورونا..السعودية تدعو المسلمين إلى التريث قبل إبرام عقود الحج والعمرة

طالب وزير الحج والعمرة السعودي اليوم الثلاثاء المسلمين إلى التريث قبل إبرام عقود متعلقة بالحج والعمرة بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد.

وقال وزير الحج والعمرة محمد صالح بن طاهر بنتن في تصريحات لقناة "الاخبارية" السعودية، إن "المملكة العربية السعودية على كامل استعدادها لخدمة الحجاج والمعتمرين في جميع الأحوال، إلا أن في الظروف الحالية، نحن نتحدث عن جائحة عالمية، جائحة نسأل الله السلامة منها".

واضاف بن طاهر "المملكة في كامل استعداداتها لحفظ صحة المسلمين والمواطنين لذلك نحن طلبنا من الأخوة المسلمين في جميع دول العالم التريث في عمل أي عقود حتى تتضح الرؤية ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يذهب هذا البلاء".

ولم تعلن السعودية حتى الآن عن قرار يتعلق بموسم الحج في تموز/يوليو المقبل.

واستقطب موسم الحج حوالى 2.5 مليون شخص في العام 2019 فيما كانت السلطات المختصة تتوقع قبل انتشار الفيروس أن يصل عدد الحجاج خلال العام الحالي إلى2.7 مليون شخص.

وفرضت السعودية التي يزورها ملايين المسلمين سنويا لأداء العمرة ومناسك الحج، إجراءات وقائية صارمة للحد من انتشار الفيروس القاتل، تشمل منع التجمعات بما في ذلك صلاة الجماعة ومناسك العمرة، والحد من التنقل، وإغلاق المدارس والمراكز التجارية الكبرى، وتعليق الرحلات الجوية.

وبحسب أرقام صادرة عن وزارة الصحة، سجلت السعودية 1563 إصابة بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر للمرة الأولى في أواخر أكتوبر/ديسمبر في مدينة ووهان الصينية.