شاهد: تدريبات رياضية يومية في شرفات المنازل في هامبورغ

في خضم الحجر المنزلي المفروض في أغلب بلدان العالم جراء فيروس كورونا المستجد، يحاول الكثير كسر الملل الكل حسب طريقته. في مدينة هامبورغ في ألمانيا، يقدم مدرب اللياقة البدنية الألماني تمرينًا مجانيًا لكسر الكآبة التي قد تنتج عن الحجر. في كل صباح، يضرب باتو سيرفنتاس موعدا مع جيرانه على شرفات المنازل للقيام ببعض التمارين المجانية. عدد المشاركين يرتفع من يوم إلى آخر.