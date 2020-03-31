شاهد: تدريبات رياضية يومية في شرفات المنازل في هامبورغ

في خضم الحجر المنزلي المفروض في أغلب بلدان العالم جراء فيروس كورونا المستجد، يحاول الكثير كسر الملل الكل حسب طريقته. في مدينة هامبورغ في ألمانيا، يقدم مدرب اللياقة البدنية الألماني تمرينًا مجانيًا لكسر الكآبة التي قد تنتج عن الحجر. في كل صباح، يضرب باتو سيرفنتاس موعدا مع جيرانه على شرفات المنازل للقيام ببعض التمارين المجانية. عدد المشاركين يرتفع من يوم إلى آخر.
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شاهد: إسبانيا تنكس الأعلام حزنا على ضحايا فيروس كوفيد-19
شاهد: مواقع مشهورة في أوروبا أقفرت من الناس إثر فرض الحجر الصحي
شاهد: المعالم السياحية والأثرية في برلين وموسكو تطفئ أضواءها في ساعة الأرض
شاهد: نجوم الغناء في أمريكا يحيون حفلة من منازلهم لدعم متضرري كورونا
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