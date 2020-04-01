فيروس كورونا المستجد: آخر الأخبار والمستجدات لحظة بلحظة

أحصيت رسميا اكثر من 900 الف اصابة بفيروس كورونا المستجد في العالم منذ بدء انتشاره، وفق احصاء لوكالة فرانس برس يستند الى مصادر رسمية الاربعاء الساعة 19.00 ت غ. وسجلت 905589 اصابة بينها 45 الفا و719 وفاة في 187 دولة ومنطقة، وخصوصا في الولايات المتحدة (203608 اصابات و4476 وفاة) حيث يسجل الوباء انتشارا هو الاسرع، وايطاليا (110574 اصابة) البلد الاكثر تضررا لجهة الوفيات (13155) واسبانيا (102136 اصابة و9053 وفاة) والصين (81554 اصابة و3312 وفاة).

وفي غياب لقاح أو علاج مثبت للوباء، لا يزال أكثر من ثلاثة مليارات نسمة معزولين داخل منازلهم في جميع القارّات.

الولايات المتحدة الأمريكية

تخطّت الولايات المتحدة الأربعاء عتبة مئتي ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد بحسب تعداد لجامعة جونز هوبكنز المعتمدة مرجعا في رصد هذه الإصابات على الأراضي الأميركية. وبلغت حصيلة وفيات الفيروس 4,361 حالة في الولايات المتحدة التي تتصدّر قائمة الدول الأكثر إصابة بالفيروس مع 203,608 إصابات مسجّلة.

وتوفي رضيع عمره ستة أسابيع من جرّاء فيروس كورونا في ولاية كونيتيكت الأميركية، ليصبح بذلك أصغر ضحيّة معروفة في العالم للوباء الفتّاك، بحسب ما أعلن الأربعاء نيد لامونت، حاكم هذه الولاية المجاورة لنيويورك.

منظمة الصحة العالمية

عبرت منظمة الصحة العالمية الأربعاء عن قلقها إزاء "التصاعد السريع" لفيروس كورونا المستجد في الآونة الاخيرة وانتشاره عالميا. وقال رئيس المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس في مؤتمر صحافي عبر الانترنت إن "عدد الوفيات ازداد أكثر من مرتين في الأسبوع الماضي ... في الأيام القليلة المقبلة سنصل إلى مليون إصابة مؤكدة و50 ألف وفاة".

قمة المناخ

أعلنت الحكومة البريطانية أنّ قمّة الأمم المتّحدة للعمل المناخي "كوب-26" التي كان مقرّراً عقدها في تشرين الثاني/نوفمبر في مدينة غلاسكو الاسكتلندية أرجئت إلى موعد سيعلن عنه لاحقاً وذلك بسبب وباء كوفيد-19. وقالت الحكومة في بيان إنّه "نظراً للتأثير العالمي والمستمرّ لكوفيد-19، فإنّ عقد قمة كوب-26 طموحة وجامعة في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 لم يعد أمراً ممكناً". وأضاف البيان أنّ القمّة ستعقد في مكانها في العام 2021 في موعد سيعلن عنه لاحقاً.

فرنسا

سجّلت فرنسا 509 وفيات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة في أعلى حصيلة يومية منذ بدء تفشي الوباء، ما يرفع عدد المتوفين جراء كوفيد-19 في المستشفيات الفرنسية إلى 4,032 شخصا. وصرّح مدير عام الصحة في فرنسا جيروم سالومون أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد الذين أدخلوا المستشفيات بلغ 24,639 شخصا بينهم 6,017 في العناية المشددة، علما ان الحصيلة اليومية للوفيات بلغت الثلاثاء 499 حالة. وتقتصر حصيلة وفيات كوفيد-19 المعلنة في فرنسا على الذين توفوا في المستشفيات الفرنسية ولا تشمل الذين قضوا في منازلهم أو في دور رعاية المسنين.

إيطاليا

عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا قفز بواقع 727 حالة إلى 13155، وهو ما يمثل زيادة أقل قليلاً من تلك المسجلة الثلاثاء، وكذلك أدنى عدد يومي للوفيات بالمرض في البلاد منذ 26 مارس/آذار.

تركيا

قضى طبيب تركي وأصيب أكثر من 600 من أفراد الطواقم الصحية بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلن وزير الصحة الأربعاء، بدون أن يخفي حزنه إزاء الوضع الذي يزداد سوءا. وأحد الأطباء المشاركين في جهود مكافحة الوباء توفي الأربعاء بوباء كوفيد-19، وفق ما أعلن نجله عبر تويتر. وهذا أول طبيب يقضي بالفيروس في تركيا.

وقال كوجا أن 2148 شخصا تأكدت إصابتهم فيما توفي 63 شخصا في الساعات ال24 الأخيرة، لتصل حصيلة الوفيات إلى 277. وسجلت تركيا ما مجموعه 15679 إصابة بالفيروس حتى الآن، وفق الوزير.

السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي عدد المصابين بهذا الفيروس، إلى 1720 حالة.

كما أعلنت الوزارة تعافي 99 حالة من المرضى و تسجيل 20 حالة وفاة

أمريكا اللاتينية

تخطّت حصيلة الإصابات بكوفيد-19 المسجّلة في أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي الأربعاء 20 ألفا، وفق تعداد لوكالة فرانس يستند إلى معلومات السلطات الصحية الوطنية ومنظمة الصحة العالمية. وتم تسجيل 537 وفاة بكوفيد-19 في أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، فيما بلغت حصيلة الإصابات 20,081. والبرازيل هي أكثر دول القارة اللاتينية تضررا من فيروس كورونا المستجد وقد سجّلت 5,717 إصابة و201 حالة وفاة، تليها الإكوادور مع 2,748 إصابة و93 حالة وفاة ثم جمهورية الدومينيكان مع 1,284 إصابة و57 حالة وفاة.

ألمانيا

أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الأربعاء أنّ ألمانيا قررت تمديد التدابير التقييدية على صعيد الحياة العامة حتى 19 نيسان/ابريل على الأقل وذلك بهدف احتواء تفشي وباء كوفيد-19. وقالت في أعقاب مؤتمر عبر الهاتف مع رؤساء 16 مقاطعة، إنّ "القيود المفروضة على التواصل (على صعيد الحياة العامة) مددت حتى 19 نيسان/ابريل على الأقل، وسنقوم بتقييم جديد يوم الثلاثاء الذي يأتي بعد عيد الفصح".

وسجّلت ألمانيا 67366 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، مقابل 732 وفاة، بحسب معهد روبرت كوخ. وقالت المستشارة الألمانية "تبيّن لنا أنّ المدة اللازمة لتعافي الأشخاص المصابين بشكل بالغ أطول مما اعتقدنا، أكثر من أسبوعين".

إسرائيل

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية الأربعاء عن ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس لتصل إلى حوالي 5600 حالة ووصول عدد الوفيات جراءه إلى 26 شخصاً.

إيران

أعلنت السلطات الإيرانية الأربعاء 138 وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد، ما يرفع عدد الوفيات في البلاد الى أكثر من ثلاثة آلاف، بحسب الحصيلة الرسمية. وتعتبر إيران بين البلدان الأكثر تأثرا بالفيروس. وتمّ خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة تسجيل 2987 إصابة جديدة، ما يرفع الى 47593 عدد الإصابات، بحسب ما قال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور في مؤتمره الصحافي اليومي عبر الإنترنت. وأشار إلى شفاء 15473 مصابا.

إسبانيا

أعلنت إسبانيا الأربعاء تسجيل رقم قياسي جديد في عدد الوفيات اليومي بفيروس كورونا المستجد بلغ 864 في 24 ساعة، ما يرفع عدد الوفيات الى أكثر من تسعة آلاف، وذلك بعد شهرين من الكشف عن الإصابة الأولى في البلاد. وتعتبر إسبانيا البلد الأكثر تضررا في العالم نتيجة الوباء وقد تخطى عدد الإصابات فيها المئة ألف رسميا. إلا أن وزارة الصحة تشير الى أن وتيرة الإصابات الجديدة مستمرة في التراجع.

الأمم المتحدة

اعتبر الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش الثلاثاء أنّ الجائحة هي أسوأ أزمة عالمية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية قبل 75 عاماً،

وأوضح أنّ السبب في ذلك هو أنّ هذه الجائحة "يجتمع فيها عنصران: الأول هو أنّها مرض يمثّل تهديداً للجميع في العالم، والثاني هو أنّ تأثيرها الاقتصادي سيؤدّي إلى ركود لعلّنا لم نر مثيلاً له.

بريطانيا

سجّلت بريطانيا الأربعاء 563 وفاة بفيروس كورونا المستجد، وهي المرة الأولى التي تتخطى فيها الحصيلة اليومية للوفيات في البلاد عتبة 500 وفاة، ما يرفع إلى 2,352 الحصيلة الإجمالية للمتوفين بالوباء على الأراضي البريطانية. وأعلنت وزارة الصحة البريطانية على تويتر أنه "اعتبارا من الساعة الخامسة (16,00 ت غ) من يوم 31 آذار/مارس، بلغ عدد المتوفين ممن أدخلوا مستشفيات المملكة المتحدة لإصابتهم بفيروس كورونا المستجد 2,352"

إلغاء بطولة ويمبلدون

ألغيت بطولة ويمبلدون الإنجليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب والتي كان من المقرر انطلاقها أواخر حزيران/يونيو، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، بحسب ما أعلن المنظمون الأربعاء. وأعلن نادي عموم انجلترا في بيان بعد اجتماع طارئ عقده، انه قرر مع لجنة إدارة البطولة التي تقام على ملاعب عشبية "إلغاء نسخة 2020 بسبب المخاوف الصحية العامة المرتبطة بوباء فيروس كورونا المستجد. النسخة الـ134 من البطولة ستقام بين 28 حزيران/يونيو و11 تموز/يوليو 2021". وهي المرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية يتم فيها إلغاء بطولة غراند سلام. وتنضم ويمبلدون بذلك الى سلسلة من الأحداث الرياضية التي تم تأجيلها أو إلغاؤها بسبب وباء "كوفيد-19" الذي تسبب بوفاة أكثر من 43 ألف شخص حول العالم حتى اليوم.

لبنان

أقرّت الحكومة اللبنانية الثلاثاء خطّة لإعادة حوالى 20 ألف لبناني عالقين في الخارج ويرغبون بالعودة إلى بلدهم الذي أغلق حدوده وفرض تدابير صارمة لمكافحة تفشّي وباء كوفيد-19.

وقال وزير الخارجية ناصيف حتّي إنّ "الأرقام الأوليّة للأشخاص الذين يريدون العودة إلى لبنان هي بحدود 20 ألف شخص، وكلّ شخص سجّل اسمه سوف نعمل على إعادته عند بدء تطبيق الخطّة".

تونس

مدّدت السلطات التونسية مساء الثلاثاء لمدّة 15 يوماً إجراءات الإغلاق التامّ السارية منذ 22 آذار/مارس في عموم أنحاء البلاد بهدف احتواء وباء كوفيد-19، في قرار صدر على الرّغم من مشاركة مئات المواطنين المعوزين في تظاهرة جرت نهاراً في العاصمة رفضاً للقيود المفروضة ولمطالبة الحكومة بمساعدات وعدتهم بها.

وقالت الرئاسة التونسية إنّ مجلس الأمن القومي قرّر خلال اجتماع عقد مساء الثلاثاء برئاسة الرئيس قيس سعيّد تمديد تدابير الحجر الصحّي لغاية 20 نيسان/أبريل.