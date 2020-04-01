شاهد: رش عمال مهاجرين بمحلول كيماوي لـ "تعقيمهم" في الهند

أثارت لقطات مصورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي غضبا واسع النطاق في الهند حين ظهر فيها أشخاص يرتدون بدلات واقية وهم يقومون برش مجموعة من العمال في مدينة بريلي بالهند بما سمته السلطات المحلية "معقما للتطهير"

وقال مدير المنطقة نيتيش كومار إن الشرطة أمرت بتعقيم الأشخاص المتواجدين في محطة للحافلات، وتطهير واجهات المتاجر بسبب تفشي فيروس كورونا، وأضاف أن "الشرطة طلبت منهم أيضا تطهير بعض الأشخاص الذين تجمعوا هناك وتم رشهم، لكن لم يكن عليهم فعل ذلك".

كبير مسؤولي الإطفاء قال لوسائل إعلام محلية إن المادة المستخدمة في التعقيم تحتوي على هيبوكلوريت الصوديوم وهو محلول كيماوي

وتسبب إغلاق عام في الهند يهدف إلى احتواء انتشار وباء كوفيد-19 بهجرة جماعية للعمال من أماكن عملهم إلى قراهم، أحيانا كثيرة كانت تتم سيرا على الأقدام وبدون طعام أو ماء.

السلطات أوضحت فيما بعد أن الأوامر صدرت لتعقيم الحافلات لا الركاب، وأوضحت أيضا أن أحدا لم يصب بأذى وأنه تم فتح تحقيق بالموضوع.

سجلت الهند رسميا حتى اليوم نحو 1500 إصابة بوباء كوفيد-19، و45 حالة وفاة، وأغلقت عدة مناطق في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 1,3 مليار نسمة الحدود مع الولايات المجاورة. وفرض حجر في أجزاء واسعة من جنوب البلاد، تشمل العاصمة نيودلهي ومدينة بومباي الضخمة.