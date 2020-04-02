جرّاء جائحة كورونا.. الملاهي الليلية تنتقل إلى الشبكة العنكبوتية

تومض أضواء ملونة على حلبة رقص شبه خالية حيث يبث منسق اسطوانات موسيقى مباشرة من أحد الملاهي الليلية في سنغافورة إلى رواد الحفلات المحصورين في منازلهم بسبب فيروس كورونا.

وقوّض هذا الفيروس الذي يجتاح العالم الليالي الصاخبة من لندن إلى نيويورك لكنّ منسقي الموسيقى بدأوا تقديم عروضهم عبر الإنترنت كي لا يفوّت رواد السهرات أيا منها.

كورونا يقلب الحياة اليومية

وتشكل هذه المبادرة مثالا جديدا على كيف أن الفيروس الذي أرغم نحو 3,6 مليار شخص على ملازمة المنزل، يقلب الحياة اليومية بطرق ما كان بالإمكان تصورها حتى فترة قصيرة بينما فرضت الحكومات قيودا والتباعد الاجتماعي لوقف انتشاره.

وبعدما أمرت سنغافورة بإغلاق العديد من أماكن الترفيه خلال الأسبوع الماضي مع ارتفاع مطرد في الإصابات، نظّم الملهى الليلي "زوك" حفلة "سحابية" (كلاود كلابينغ) وبث عروضا حية عبر تطبيق خاص، شارك فيها ستة منسقي أسطوانات.

وأقيمت تلك الحفلة مساء الجمعة، وهو اليوم الذي يتوافد فيه مئات الرواد عادة إلى الملهى، ولم يُسمح إلا لحفنة من الأشخاص بالحضور، معظمهم من الموظفين.

"أوزع تلك الطاقة عبر الموسيقى"

وأقر منسق الأسطوانات ناش دي بأنه وجد الأمر غريبا في البدء، وقال هذا الموسيقي واسمه الحقيقي دهانيش ناير لوكالة فرانس برس "عندما أضع موسيقى لتحريك قاعة رقص مليئة بالناس أشعر بالطاقة تعود إلي، وأحب أن أوزع تلك الطاقة عبر الموسيقى".

لكنه سرعان ما اعتادعلى الواضع الجديد وأوضح أن التعليقات الحية التي كان يكتبها الرواد وتظهر على الكمبيوتر المحمول كانت مفيدة "لقد وجّهتني طلبات الأغنيات التي كانوا يتقدمون بها مني في عملي نوعا ما".

وبالإضافة إلى التعليقات التي وردت عبر تطبيق البث المباشر "بينغو لايف"، أرسل "الحاضرون" هدايا افتراضية إلى منسقي الاسطوانات مثل الأجراس ورقاقات الثلج يمكن استبدالها لاحقا بالمال.

200 ألف مشاهدة

وقد دخل الملهى الليلي في شراكة مع "رايزر" لمعدات الألعاب وأطلقا تطبيق البث المباشر الذي جذب 200 ألف مشاهدة للحدث الذي استمر لمدة ثلاث ساعات.

في الصين حيث ظهر الفيروس للمرة الأولى العام الماضي، بدأ منسقو الأسطوانات والنوادي الليلية تقديم عروض البث المباشر في مطلع شباط/فبراير عندما كان تفشي الفيروس في البلاد في ذروته.

وكانت نوادي شنغهاي وبكين رائدة في بث العروض الحية مباشرة على "دويين" النسخة الصينية من "تيك توك" والتي تسمح أيضا للمعجبين بتقديم هدايا يمكن استبدالها بالمال. وجذب ملهى "وان ثيرد" في بكين أكثر من مليون مشاهد على موقعه وحقق ما يقرب من مليوني يوان (280 ألف دولار) من المكافآت التي قدمها الحضور في بث مباشر استمر خمس ساعات، وفقا لموقع "آي فانغ" الإخباري.

حفلات رقص افتراضية في نيويورك

كذلك تنظم النوادي الليلية المغلقة ومنسقو الاسطوانات المحصورون في المنزل، حفلات رقص افتراضية في نيويورك، مركز تفشي الوباء في الولايات المتحدة.

وبدأت فرقة "دانس كارتيل" تنظم حفلات "تباعد اجتماعي" تهدف إلى "الرقص معا، بشكل منفصل" ثلاث مرات في الأسبوع.

ويرقص المشاركون مع بعضهم البعض عبر تطبيق "زوم" فيما يرتدي البعض أزياء خاصة للرقص والبعض الآخر يسلط أضواء ديسكو ملونة.

والحفلات مجانية لكن يشجع الحاضرون على تقديم تبرعات لمنسقي الاسطوانات والنوادي المضيفة.

ومع ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا إلى أكثر من 42 ألفا على مستوى العالم، يبدو أن النوادي "الإلكترونية" ستصبح أكثر شيوعا.

وجاء قرار سنغافورة بإغلاق النوادي الليلية مع تشديد السلطات القيود المفروضة بعد وصول عدد الإصابات إلى 900 من بينها ثلاث وفيات.