فيروس كورونا: الحكومة المصرية ترد بالصور على الانتقادات بشأن تكدس المصالح الحكومية

رد مجلس الوزراء المصري على الانتقادات بشأن تكدس مقار المصالح الحكومية وسط المخاوف من التجمعات بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتعرضت الحكومة مؤخراً لهجوم واسع بسبب مظاهر تزاحم المواطنين بمكاتب المصالح الحكومية العامة مما يعرضهم لخطر الإصابة بالفيروس.

وقال مجلس الوزراء في بيان نشره على موقع فيسبوك مساء الأربعاء إنه وضع خطة خاصة "لتيسير عملية صرف المعاشات (الشهرية) عبر مكاتب البريد علي مستوي الجمهورية في ضوء الخطة التي تم وضعها للحد من التكدسات داخل المكاتب".

وأضاف أنه تم تنفيذ تلك الخطة بالتعاون بين ثلاث وزارات "لتخصيص نحو ٤٣٣ مدرسة و١٢٦ مركز شباب وساحات كمنافذ لصرف المعاشات في المحافظات بجانب مكاتب البريد" لتوفير مسافات آمنة بين المواطنين.

وصاحب المنشور الوزاري عدة صور أظهرت تزويد المكاتب الحكومة بملصقات أرضية لتحديد مواقع اصطفاف كل مواطن في وجود موظفين يقومون بالتأكد من اتباع تلك الإرشادات.

وطبقاً لإحصاءات وزارة الصحة، توفي 52 شخصاً من بين 779 أصيبوا بالفيروس في مصر حتى الآن.