لأول مرة في الصين.. مدينة تحظر أكل لحوم الكلاب والقطط

في سابقة هي الأولى عبر البلاد، أصبحت مدينة شينتسن أول مدينة صينية تحظر بيع وأكل لحوم الكلاب والقطط.

ويأتي القرار في خضم ربط نشأة فيروس كورونا المستجد في بؤرته بمدينة ووهان الصينية بأكل واستهلاك اللحوم البرية وهو ما نتج عنه قرار الحكومة الصينية بمنع تجارة واستهلاك الحيوانات البرية في فبراير - شباط الماضي.

وقالت حكومة شينتسين: "الكلاب والقطط من الحيوانات الأليفة التي أقامت علاقة مع البشر أوثق بكثير من جميع الحيوانات الأخرى، وحظر استهلاك الكلاب والقطط والحيوانات الأليفة الأخرى ممارسة شائعة في الدول المتقدمة وفي هونغ كونغ وتايوان".

وأضافت: "هذا الحظر يستجيب أيضاً لمطلب وروح الحضارة الإنسانية".

وتقول منظمات دولية للرفق بالحيوان مثل هيومن سوسايتي إنترناشونال إن ما لا يقل عن 30 مليون كلب يُقتلون في الصين سنوياً لاستهلاك لحومهم كطعام.

وأعلنت السلطات في شينتسن أن القانون الجديد سيدخل حيذ التنفيذ في الاول من مايو – أيار القادم.

ويأتي القرار بعد موافقة الحكومة الصينية على استخدام مواد مستخرجة من الدببة الحية وتحتوي على حمض أورسوديوكسيكوليك في علاج فيروس كورونا على الرغم من عدم ثبوت فاعليته الطبية.

القرار، الذي أدى لانتقادات كبيرة من جمعيات رعاية الدببة والحيوان، بُني على تقليد صيني قديم لاستعمال تلك المواد الحيوانية طبياً.