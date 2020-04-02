شاهد: مصري يعزف الكمان من شرفة منزله لتسلية جيرانه خلال فترة حظر التجول

قرر طالب مصري استغلال موهبته في التخفيف من ضجر الناس أثناء حظر التجول الليلي المفروض على البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد.

ووقف جيران محمد علي مستمتعين بانسيابه عزفه للكمان من شرفة منزله وهو ما عوضهم عن عدم قدرتهم على الخروج مساءً.

وقال علي إنه وجد في عزفه وسيلة للترويح عن نفسه وعن جيرانه في نفس الوقت، وأضاف: "أردت أن أخفف من هذا الملل للآخرين ولنفسي".

وتوفي 52 شخصاً جراء إصابتهم بالفيروس في مصر بينما وقعت 779 إصابة به حتى الآن.

ويعيش المصريون تحت حظر للتجول يبدأ من السادسة مساءً وحتى السابعة صباحاً كأحد الإجراءات التي أقرتها الحكومة للحد من انتشار الفيروس.