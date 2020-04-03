مقتل 20 مسلحا على الأقل جراء اشتباكات بين قبيلتين في الصومال

قُتل 20 مسلّحًا على الأقلّ الخميس في جنوب الصومال، خلال اشتباكات بين قبائل تتقاتل بسبب نزاع على ملكيّة الأراضي، بحسب ما قال مسؤولون محلّيون وشهود.

وازداد التوتّر خلال الأسابيع الأخيرة بين مقاتلي قبيلتَي العوراملي والماجرتين، على بُعد نحو 30 كيلومترًا من مدينة كيسمايو في جنوب البلاد.

وقال عبد الكريم محمد وهو مسؤول حكومي محلي لوكالة فرانس برس عبر الهاتف، إنّ المعارك اشتدّت اليوم، وقُتل 20 شخصًا من كلا المعسكرين، وأصيب عشرة آخرون بينهم مدنيّون بجروح، ووصف محمد الوضع بالمروّع قائلا إنه يجب وقفه.

وقال آدن جاما أحد وجهاء منطقة كيسمايو إنّ الجثث متناثرة في منطقة القتال، والمدنيون يفرّون لأنّ القتال أثر في قرى عدّة، إذ أصيب كذلك أكثر من 20 شخصا في الأيام الثلاثة الماضية.

ودعا رئيس الصومال محمد عبد الله فارماجو "الإخوة" الذين يتقاتلون في غرب كيسمايو إلى إنهاء سفك الدماء على وجه السرعة، وبلا شروط.