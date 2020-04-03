"الصحة العالمية" و"النقد الدولي" يقدمان إنقاذ الأرواح على إنقاذ الوظائف

شدد مديرا منظمة الصحة العالمية وصندوق النقد الدولي الجمعة على أن إنقاذ الأرواح يعد "شرطا أساسيا" لإنقاذ سبل العيش في مواجهة وباء كوفيد-19، الذي وصفوا الأزمة الناتجة عنه بأنها "واحدة من أحلك فترات الانسانية".

ضربات موجعة

واعتبر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أن السيطرة على وباء كوفيد-19 أمر ضروري لاحياء النشاط الاقتصادي، على الرغم من اعترافهما بأنه من الصعب موازنة ذلك بشكل صحيح.

تلقى الاقتصاد العالمي ضربات موجعة بسبب الفيروس وحالات الإغلاق المرتبطة به، مع وجود أكثر من نصف سكان الكرة الأرضية في ظل نوع من تقييد الحركة وأوامر بملازمة المنازل.

وأدى الوباء الى وفاة أكثر من 50 ألف شخص، في حين جاءت نتائج اختبارات نحو مليون آخرين ايجابية لناحية الاصابة.

إنقاذ الأرواح وإنقاذ سبل العيش

وقال تيدروس وجورجيفا في مقال مشترك في صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية "في الوقت الذي يواجه فيه العالم وباء كوفيد-19، تجد دولة تلو أخرى نفسها في حاجة الى احتواء انتشار الفيروس على حساب ادخال مجتمعها واقتصادها في الركود".

واضافا "بشكل عام هناك مقايضة يجب القيام بها: إما إنقاذ الأرواح أو إنقاذ سبل العيش. هذه معضلة زائفة، فالسيطرة على الفيروس هي قبل اي شيء آخر شرط أساسي لإنقاذ سبل العيش".

نداء مشترك

وقال المسؤولان الدوليان انه في العديد من البلدان، وخاصة الأكثر فقرا، لم تكن الأنظمة الصحية "مستعدة لهذا التدفق الهائل" من مرضى كوفيد-19، وحضا الدول على إعطاء الأولوية للانفاق على الصحة.

وكتبا "مسار الأزمة الصحية العالمية ومصير الاقتصاد العالمي متداخلان بشكل لا ينفصم. ان مكافحة الوباء ضرورة من أجل إعادة النهوض بالاقتصاد".

وأضافا "نداؤنا المشترك هو أنه في احدى أحلك فترات الإنسانية، يجب على القادة أن يعززوا مساعداتهم لهؤلاء الذين يعيشون في الأسواق الناشئة".

وأشارا الى أن النشاط الاقتصادي "يهبط" بسبب تأثير الوباء واجراءات الوقاية على على العمال والشركات وسلاسل التوريد العالمية، في حين يتم التشديد على الانفاق.

الأولويات الصحيحة

وذكر المقال أن عددا قياسيا بلغ 85 دولة سعت للحصول على تمويل طارئ من صندوق النقد الدولي، وأن الصندوق ضاعف طاقته للاستجابة الطارئة من 50 مليار دولار إلى 100 مليار، ما يجعل الأموال التي تم توفيرها ضعف تلك التي توافرت في أزمات سابقة.

وطاقة الاقراض الاجمالية لصندوق النقد الدولي هي تريليون دولار.

وقالت تيدروس وجورجيفا "في الوقت الذي نتعاون فيه جميعنا، مع القليل من الوقت ومحدودية الموارد، من الضروري أن نركز على الأولويات الصحيحة لإنقاذ الأرواح وسبل العيش".