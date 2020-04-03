في زمن "كورونا".. طائرات استرالية توصل طلبيات بيتزا إلى مناطق نائية

تنظم عمليات تسليم البيتزا والجعة بالطائرة إلى المزارع النائية في مناطق أستراليا النائية في محاولة لرفع معنويات السكان الذين يعيشون في عزلة شديدة بسبب فيروس كورونا المستجد.

استخدم "دانمارا وايسايد إن" وهو مطعم ونزل شعبي على الطريق في الإقليم الشمالي لأستراليا، طائرة صغيرة لإجراء تجربة أملا في أن تصبح خدمة توصيل وجبات سريعة أسبوعية إلى تلك المناطق النائية.

وقال بن اندرسون مدير المطعم ومعد البيتزا لوكالة فرانس برس الجمعة "السكان التي أرسلنا إليهم البيتزا أحبوها جدا لدرجة أنهم تناولوها على الفطور في صباح اليوم التالي".

حاولت الشركة إبقاء الخدمة طي الكتمان حتى تتأكد من أن عمليات تسليم الطعام بالطائرات ستعمل. وأضاف أندرسون "لقد وضعنا فرن بيتزا ضخما بشكل سري".

لكن الأخبار انتشرت بسرعة وقد وردهم مكالمات من صحافيين في إحدى المحطات الإذاعية يسألون عما إذا كان بإمكانه توصيل طلبية إلى الاستوديو الخاص بهم في بيرث على مسافة أكثر من 3000 كيلومتر.

وأوضح أندرسون "هذه المسافة خارج نطاقنا قليلا". ففي الوقت الحالي، يخطط أندرسون وفريقه لتوصيل طلبيات إلى أماكن تبعد 100 كيلومتر فقط.

وقد جاءت هذه الفكرة بعدما تأثر الموسم السياحي بإجراءات الإغلاق وحظر السفر وأدى إلى وقف تدفق النزلاء على النزل وبقاء الغرف شاغرة لأشهر.

ولا يزال السفر في الإقليم الشمالي يخضع لرقابة صارمة بسبب مخاوف من انتقال الفيروس إلى جماعات السكان الأصليين البعيدة التي يحذر الخبراء من أنها قد تكون عرضة كثيرا لإنتشار المرض بسبب ارتفاع معدلات الأمراض المزمنة لديها.

وبموجب القيود، يجب ترك الطلبات عند الباب حتى يتمكن السكان من استلامها.