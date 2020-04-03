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المملكة المتحدة

الأمير تشارلز يفتتح مستشفى مؤقتا ضخما في لندن لعلاج المصابين بكوفيد-19

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بقلم:  يورونيوز
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الأمير تشارلز في لندن - 2020/03/03
الأمير تشارلز في لندن - 2020/03/03   -   حقوق النشر  أ ب
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يفتتح الأمير تشارلز رسميا مستشفى نايتنغيل الجديد، الذي تمت إقامته خلال تسعة أيام على موقع مركز كبير للمعارض شرق لندن.

وسيتيح مستشفى الخدمات الصحية الوطنية "إكسيل" لندن، توفير الرعاية الصحية المكثفة لنحو 4 آلاف شخص، ممن يعانون من مرض كوفيد-19.

وكان الأمير تشارلز أنهى بداية الأسبوع الحالي فترة الحجر الصحي، بعد أن بينت فحوصات أنه مصاب بفيروس كورونا.

ويفتتح الأمير المستشفى المؤقت اليوم، عن طريق الفيديو عبر الانترنت، انطلاقا من بيته الاسكتلندي بيركال. من جانبه سيحضر وزير الصحة البريطاني مات هانوك الافتتاح، بعد أن تعافى بدوره من كوفيد-19.