بوتين يقترح خفض الانتاج العالمي للنفط لتحقيق توازن في الأسواق

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال جلسة عمل الجمعة أنّ بلاده مستعدة للتعاون مع الولايات المتحدة والسعودية لخفض انتاج النفط، قبل أن يقول إنه يدرس خفضاً بعشرة ملايين برميل في اليوم.

وقال بوتين وفق نص الاجتماع الذي نشره موقع الكرملين، "نحن على استعداد للتوافق مع حلفائنا في إطار أوبك+، ومستعدون أيضاً للتعاون مع الولايات المتحدة بالخصوص"، مضيفاً أنّه "من الضروري توحيد الجهود لتحقيق توازن في الاسواق وخفض انتاج" النفط.

وقبل يومين من اجتماع استثنائي لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وشريكاتها في إطار "أوبك+" قال بوتين أيضاً "بحسب تقديرات أولية، أعتقد أنّه من الممكن (إجراء) خفض بنحو 10 ملايين برميل في اليوم. ربما أقل بقليل، وربما أكثر".

وأكدت أوبك يوم الجمعة عقد اجتماع استثنائي مع شريكاتها الاثنين، بعد يوم من إطلاق الرئيس الأميركي دونالد ترامب تغريدة تحدث فيها عن تخفيضات محتملة في الإنتاج السعودي والروسي بمعدل عشرة ملايين برميل في اليوم.

وساهمت تغريدات ترامب في زيادة أسعار النفط الخام في حين ما زال سوق الذهب الأسود يرزح تحت ضغوط ضعف الطلب بسبب القيود المفروضة على نقل الأشخاص والبضائع حول العالم في إطار إجراءات مكافحة كوفيد-19. وفي الوقت نفسه، لا يزال عرض الخام وفيراً.