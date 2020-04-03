شاهد: صحفية سورية في فرنسا تروي ليورونيوز قصة إصابتها بفيروس كورونا تعرف عليها

بعد أشهر فقط من ظهوره في الصين في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي انتشر فيروس فيروس كوفيد-19 في كامل دول العالم. المرض حصد أوراح أكثر من 20 ألف ضحيةـ فيما يسجل العالم قرابة مليون إصابة حول العالم.

وبهدف الحد من انشار فيروس كورونا المستجد، فرضت أغلب دول العالم حجرا صحيا على سكانها يشمل حاليا ثلثي سكان العالم.

من أجل معرفة المزيد عن أعراض هذا المرض الذي يحصد المزيد من الأرواح، خاصة بين المسنيين والمرضى المصابين بالأمراض المزمنة. تواصلنا في يورونيوز مع صحفية شابة تدعي رنيم، أصيبت بالفيروس منذ أيام ودخلت في حجر صحي. رنيم، لاجئة سورية فرت من الحرب في بلادها وأصيبت بالفيروس في فرنسا. كيف أصيبت بالفيروس وكيف تعاملت معه. ما هي الدروس التي استخلصتها من هذه التجربة القاسية.