وباء كورونا: أكثر من مليون و140 ألف مصاب ووفاة أكثر من 61 ألف شخص حول العالم

نظّمت الصين صباح السبت وقفة تأمّل وطنيّة لثلاث دقائق تكريما لذكرى 3326 شخصا راحوا ضحيّة فيروس كورونا المستجدّ في البلاد بينما أوصت الحكومة الأميركية السكان بتغطية وجوههم في الشوارع لإبطاء انتشار الوباء في الولايات المتحدة حيث سجل مجددا عددا قياسيا محزنا من الوفيات خلال 24 ساعة.

وعند الساعة العاشرة (02,00 ت غ)، دوّت الصافرات في أنحاء الصين التي تضم أكبر عدد من السكان في العالم ونكست الأعلام فيها.

وفي مدينة ووهان (وسط) البالغ عدد سكّانها 11 مليون نسمة وظهر فيها الفيروس تجمّع موظّفون يعملون في الحقل الطبّي لإحياء ذكرى الضحايا، بينما اجتمع الرئيس شي جينبينغ مع القادة الشيوعيين الرئيسيين الآخرين في المجمع الضخم في بكين الذي يضم مقر السلطة، وفقا لصور بثها التلفزيون الوطني.

APTOPIX Virus Outbreak Lithuania Mindaugas Kulbis/ِAP-2020 .

من جهتهم، وبعد وفاة 1480 شخصا في يوم واحد في أكبر حصيلة يومية تسجل في بلد واحد، يستعد الأميركيون للأسوأ ويبنون مستشفيات ميدانية في لوس أنجليس وميامي، بآلاف الأسرة الإضافية المخصصة للإنعاش.