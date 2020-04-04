أثنت الممثلة والنجمة الأمريكية شارون ستون في رسالة فيديو نشرت السبت على جهود الصليب الأحمر الإيطالي والعمل الشاق الذي يقوم به في مواجهة تفشي وباء كوفيد 19 في البلاد.

وقالت في الرسالة المسجلة التي نشرتها الهيئة المذكورة :"أريد أن أحيّي وأشكر جميع العاملين في الصليب الأحمر، الذين رأيتهم شخصيا على مدى الفترة الماضية وعلى مدى سنوات. والآن أنا أشاهد مقاطع فيديو لكم، تذهبون إلى المنازل، لنقل المصابين بالوباء. أراقبكم وأنتم في سيارات الإسعاف تتحدثون إلى المرضى من خلال الأنابيب البلاستيكية. أرى تفانيكم وقلوبكم التي سخّرتموها في سبيل القيام بعملكم. وأدرك أنكم تخاطرون بحياتكم في أثناء تأدية مهامكم".

موقف الفنانة الأمريكية المخضرمة من الصليب الأحمر وخدماته أبرزته في قولها: "أنا أريد فقط أن تعلموا مدى إعجابي وفخري بكم. وسأكون سعيدة بتقديم أية خدمة لكم وبأي صفة كانت".

وأضافت ستون: “ أريدكم أن تعلموا كم يعني لي ما تفعلونه، وأنا أراكم تقومون بعملكم في صمت، وبجد، وبالكثير من الكرامة والاهتمام. أنا معكم، أراكم، قلبي معكم".

وسبق أن حصلت الممثلة الأمريكية على الميدالية الذهبية للصليب الأحمر في إيطاليا في عام 2018 ، تقديرا لجهودها الإنسانية.

يذكر أن إيطاليا واحدة من أكثر الدول المتأثرة عالمياً بوباء كوفيد 19 وتعتبر البؤرة الأكبر أوروبياً مع تجاوز عدد حالات الإصابة فيها 124,632 وتجاوز الوفيات 15,362 في أكبر حصيلة معلنة عالمياً حتى الرابعة بتوقيت غرينتش من مساء السبت.