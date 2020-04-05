بعد يومين من الإعلان عن الحجر الصحي في إسبانيا ، أطلق 3 أشخاص من شقتهم حفلًا موسيقياً للترويح عن جيرانهم.
وإنطلاقاً من شرفتهم حققوا نجاحاً فورياً دفعهم لإنشاء قناة راديو تبث الموسيقى لمدة أربعين دقيقة كل جمعة وسبت.
ويتفاعل الثلاثة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي مع جيرانهم والمارة، الذين يطلبون الأغاني التي يودون سماعها أو أغاني أعياد الميلاد.
No Comment المزيد من
شاهد: قس بافاري يلجأ ليوتيوب لبث صلواته بسبب الحجر المنزلي خوفا من تفشي فيروس كورونا
مدربة رياضة بريطانية تساعد جيرانها للحصول على لياقتهم البدنية
شاهد: تصنيع بزات واقية من فيروس كورونا محلياً في الهند
شاهد: وقفة صمت وتنكيس العلم الوطني في الصين حدادا على ضحايا كوفيد-19
شاهد: مسابقة ممتعة على شرفات باريس لكسر روتين كورونا
شاهد: قس بافاري يلجأ ليوتيوب لبث صلواته بسبب الحجر المنزلي خوفا من تفشي فيروس كورونا
مدربة رياضة بريطانية تساعد جيرانها للحصول على لياقتهم البدنية
شاهد: تصنيع بزات واقية من فيروس كورونا محلياً في الهند
شاهد: وقفة صمت وتنكيس العلم الوطني في الصين حدادا على ضحايا كوفيد-19
شاهد: مسابقة ممتعة على شرفات باريس لكسر روتين كورونا
شاهد: أسواق مدينة ووهان الصينية تبدأ باستعادة نشاطها ولكن بحذر
شاهد: المعالم التاريخية الخالدة بالعاصمة الإيطالية روما تشتاق إلى روادها
رغم الإغلاق الأوركسترا الوطنية الفرنسية تعزف أداء افتراضيا رائعا
شاهد: لوحات تضامن ضد كورونا يرسمها الضوءُ على برج الحرية وسط طهران
شاهد: جائحة كورونا تحوّل البندقية ولشبونة لمدينتي أشباح
شاهد: احتفال بعيد ميلاد أحد المصابين بـ"كورونا" داخل مشفى ميداني بإيطاليا
شاهد: الشرطة الهندية و"فيروس كورونا" يطلقان "كرنفالاً أمنياً" حافلاً
شاهد: في عصر كورونا.. الإنسان محتجز في المنزل والحيوان يستمتع بحدائق ومنتجعات المدن
شاهد: خوذات على شكل كورونا للتوعية بأهمية الحجر الصحي المنزلي في الهند
أزمة وباء كوفيد-19 في إسبانيا تضرب وحدة العناية المركزة في فالنسيا