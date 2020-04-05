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برشلونة

بعد يومين من الإعلان عن الحجر الصحي في إسبانيا ، أطلق 3 أشخاص من شقتهم حفلًا موسيقياً للترويح عن جيرانهم.

وإنطلاقاً من شرفتهم حققوا نجاحاً فورياً دفعهم لإنشاء قناة راديو تبث الموسيقى لمدة أربعين دقيقة كل جمعة وسبت.

ويتفاعل الثلاثة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي مع جيرانهم والمارة، الذين يطلبون الأغاني التي يودون سماعها أو أغاني أعياد الميلاد.

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