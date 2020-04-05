دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حكومته الأحد إلى توسيع دائرة إجراء فحوص فيروس كورونا المستجد بين طاقم العاملين والمرضى بالمعهد القومي للأورام، بالإضافة إلى المخالطين لهم على خلفية ظهور إصابات فيه.

وجاء في بيان نشره المتحدث باسم الرئاسة بسّام راضي أن السيسي "وجّه بسرعة إجراء الكشف الطبي على جميع العاملين بمعهد الأورام من الأطباء وأطقم التمريض، وجميع المرضى الذين ترددوا على المعهد خلال الأسبوعين الماضيين".

وأضاف البيان "كذلك، حصر كافة المخالطين لأي حالات إيجابية للكشف الطبي عليهم، مع توفير الرعاية الكاملة لكافة الحالات المصابة من إجراءات طبية فورية للعزل والعلاج".

والسبت، أعلنت جامعة القاهرة في بيان إصابة 17 شخصاً من العاملين في معهد الأورام بفيروس كورونا المستجد، يتوزعون بين طبيب وممرض وجرى عزلهم.

وسجلت مصر بحسب آخر احصاءات وزارة الصحة 1070 إصابة بفيروس كورونا، تشمل 71 وفاة و241 حالة تم إعلان تعافيها.

ويتجاوز عدد العاملين في المعهد ألف شخص.

والأسبوع الماضي، فرضت مصر حظر تجول ليلي لمدة أسبوعين، في محاولة لاحتواء تفشي الوباء.

وتصل الغرامات على المخالفين إلى أربعة آلاف جنيه مصري (نحو 250 دولاراً)، وقد تصل العقوبة إلى السجن. وتم إيقاف الرحلات الجوية حتى 15 نيسان/أبريل.