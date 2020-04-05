مقتل عضو من حزب الله طعنا ورميا بالرصاص على يد مسلحين مجهولين جنوب لبنان

أعلن مصدران أمنيان في لبنان عن مقتل عضو في حزب الله عل يد مسلحين مجهولين في مدينة النبطية جنوب لبنان. وقد عمد الجناة إلى طعن المدعو علي محمد يونس طعنا بالسكين قبل أن يرْدوه قتيلا بالرصاص. وقد كشف أحد المصدرين لوكالة أسوشياتد برس أن يونس تلقى أربع رصاصات في الصدر كما كان هناك أثر طعنتيْن بالسكين.

ولم يتضح بعد الدافع وراء الجريمة بحسب ذات المصدر الذي لم يشأ الكشف عن هويته لأنه غير مخوّل للحديث إلى الإعلام.

وكانت الوكالة الرسمية للأنباء في لبنان قد أشارت إلى أنه قد تم القبض ولفترة وجيزة على شخص مشتبه به الليلة الماضية.

وكالة فارس شبه الرسمية في إيران وصفت بدورها يونس بأنه قائد عسكري في حزب الله وأنه تولى مهام استخبارية داخل التنظيم الموالي للجمهورية الإسلامية كما نشرت صورة قالت إنها أُخذت بعد وقوع الحادث وظهر فيها ما يعتقد أنه يونس وهو ملقى على الأرض قرب سيارته وعلى قميصه آثار دماء.

هذا ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من حزب الله بشأن الجريمة لكن مصدرا داخل التنظيم أكد أن يونس هو عضو في الحزب دون إعطاء مزيد من التفاصيل.