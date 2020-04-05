كيف يؤثر فيروس كورونا سلباً على عادات وممارسات الأمريكيين اليومية؟

كيف يؤثر فيروس كورونا على الأمريكيين؟

الحديث هنا بالطبع ليس عن المصابين ومن اضطروا للخضوع للعلاج في المستشفى، وإنما عن من يلتزمون منازلهم خلال الحجر الصحي الذي فرضه الوباء على نحو نصف سكان الكرة الأرضية.

موقع أكسيوس قام بجرد أبرز التأثيرات والتغييرات التي طرأت على سلوك الأمريكيين هذه الفترة، ليجد أن الأمريكيين يضاعفون من ممارسة بعض العادات بسبب الضغوط النفسية والمادية وغيرها، لكن للأسف العادات هذه هي الأسوأ ضمن قائمة الممارسات اليومية في الحياة الأمريكية.

فمثلاً وجدت الدراسة زيادة لافتة باستهلاك الكحول والمخدرات والمواقع الإباحية وشراء الأسلحة.

الكحول

ارتفعت مبيعات الكحول بنسبة 55 ٪ في الأسبوع المنتهي في 21 مارس ، وفقًا لـ Nielsen ، التي تقيس وسائل الإعلام وكذلك أسواق المستهلكين. ارتفعت مبيعات المشروبات الروحية بنسبة 75٪ ، يليها النبيذ بنسبة 66٪ ثم البيرة بنسبة 42٪. ارتفعت مبيعات الكحول عبر الإنترنت بنسبة 243٪.

الماريجوانا

ارتفعت مبيعات الماريجوانا في المناطق التي يعتبر بيعها فيها قانونياً، وأصبحت بعض الشركات غير قادرة على تلبية حجم الطلب الكبير.

المواقع الإباحية

ارتفع خلال هذه الفترة استهلاك المواد الإباحية وقضاء الوقت في تصفحها، وفقًا لموقع Pornhub في الولايات المتحدة - التي تعد أكبر أسواق الموقع- ارتفعت نسبة دخول الموقع 6.4٪ يوم 17 آذار/مارس.

تناول الطعام غير الصحي

يميل الناس للأكل بشكل أكبر. ومع اعتماد المستهلكين في الغالب على الأطعمة غير القابلة للتلف، مثل المعكرونة والمعلبات، يتخوف الكثيرون من زيادات كبيرة في الوزن والمشاكل المرتبطة به.

نشاط بدني أقل

يمارس الناس الرياضة بشكل أقل. وفقًا لبيانات من 68000 تطبيق يتتبع اللياقة البدنية، فإن الأمريكيين حالياً أصبحوا أقل حركة وأكثر نوماً.

ولم تفلح دروس الرياضة عبر الإنترنت بتحفيز التمارين المنزلية حيث يجد البعض صعوبة بالالتزام بروتين تمرين جيد في المنزل بعيداً عن صالات الرياضة، أو حتى إيجاد الوقت الكافي للقيام بذلك أثناء تأدية واجبات العمل ورعاية الأطفال.

ألعاب الإنترنت والمسلسلات

ازدهرت الألعاب الإلكترونية ومنصات ألعاب البث المباشر إضافة إلى منصات الإنتاج التلفزيوني والقنوات التي تعرض أفلاماً ومسلسلات. وأصبح الأمريكيون يتابعون حلقات أكثر من ذي قبل من برامجهم المفضلة.

العنف المنزلي

يتسبب الخوف المتزايد والقلق والتوتر بتصاعد العنف المنزلي بوتيرة أكبر منذ بدء تفشي الفيروس.

الأسلحة

ارتفعت مبيعات الأسلحة النارية خلال الشهر الماضي، حيث كان شهر آذار/ مارس ثاني أكثر الشهور نشاطاً على الإطلاق بالنسبة لمبيعات الأسلحة، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز.

وأفادت أكسيوس أن مكتب التحقيقات الفدرالي تحقق من 3.7 مليون فحص لخلفية الأشخاص الطالبين للسلاح في آذار/ مارس، أكثر من أي شهر سابق.