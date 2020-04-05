وحيدا.. البابا فرنسيس يحيي قدّاس أحد الشعانين في كاتدرائية القديس بطرس في غياب المؤمنين بسبب تفشي وباء كورونا.

أحيا البابا فرنسيس أحد الشعانين، دون حضور الجمهور في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان، وذلك بعد إلغاء الاحتفال التقليدي بسبب انتشار جائحة كوفيد-19.

الحبر الأعظم وجه رسالة للمسيحيين مفادها: "المسيح يقول لنا جميعا: تسلّحوا بالصبر ".

وأضاف: "اليوم.. في ظل مأساة الوباء وأمام هذا الكم الهائل من الحقائق التي باتت محل شك وأمام توقعات كثيرة خُذلت وشعورِنا بالوحدة التي تعتصر قلوبنا، يقول يسوع لكل واحد منّا: "تحلّى بالشجاعة وافتح قلبك على حبي.. هناك فقط ستشعر بالقوة الإلهية التي تمدّك بالعون في هذه المحنة" قال البابا في عظته.

ويتوافد ألاف الحجيج والسياح وسكان العاصمة الإيطالية روما عادة، لحضور قداس في الساحة المفتوحة بوجود البابا، الذي اختار بدلا من ذلك هذه المرة أن يترأس القداس من داخل الكنيسة، التي لم تعتد غياب الناس عنها.

ويسبق أحد الشعانين عيدَ الفصح بأسبوع، وتوافق المناسبة هذا العام ال 12 من نيسان/إبريل. وكان السلطات الكنسية قد أعلنت أن البابا سيترأس الاحتفالات دون حضور جمهور، بسبب الحجر الصحي المفروض في إيطاليا، التي تسعى لاحتواء انتشار كوفيد-19.

الفاتيكان كان صرّح في وقت سابق بأن هناك سبع حالات إصابة بالفيروس، في صفوف العاملين والمقيمين في أصغر دولة مستقلة في العالم.