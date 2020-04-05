شاهد: إسباني يتزلج في غرفة معيشته بعد أن منعه فيروس كورونا من السفر

استطاع فيروس كورونا أن يحرم الإسباني فيليب كلاين هيريرو من عطلة تزلج في فرنسا انتظرها طويلاً، لكنه لم يحرمه من الابتكار والطرافة.

فعدم ذهابه إلى فرنسا لم يمنعه من ممارسة الرياضة الشتوية في شقته في برشلونة!

صوّر فيليب، المتزلج الهاوي والمهندس في شركة سيات لصناعة السيارات البالغ من العمر 28 عاماً، نفسه في فيديو انتشر بشكل هائل على وسائل التواصل الاجتماعي.

مقطع الفيديو مدته 57 ثانية بعنوان "Freeride at home"، تم تصويره من كاميرا معلقة بالسقف، وتمت مشاهدته مئات الآلاف من المرات على يوتيوب ومنصات أخرى.

يقول فيليب "في اليوم الذي فرضت فيه إسبانيا حظراً على البلد بأكمله، كان لدي تذكرة حافلة للذهاب إلى لا غراف في فرنسا للتزلج لمدة أسبوع مع عائلتي. كان بإمكاني ركوب تلك الحافلة، ولكن عندما رأيت أن الوضع يزداد جنونًا في كل دقيقة، قررت أنه من غير الأخلاقي الذهاب للتزلج بينما كان الناس يموتون في إسبانيا".

وكتب فيليب تعليقاً مرافقاً للفيديو يقول فيه: "جعلني الإغلاق أفكر في التزلج طوال الوقت، لذلك بدأت أفكر كيف يمكنني التزلج دون مغادرة غرفة المعيشة".

وصرح لوكالة فرانس برس: "لقد شاهدت الكثير من مقاطع الفيديو المضحكة لأشخاص يمارسون رياضات الهواء الطلق في المنزل. لذلك أردت فعل الشيء نفسه".

وأضاف: "صباح يوم الخميس، رأيت ضوءًا جيدًا بالخارج، لذلك قررت البدء. حركت جميع الأثاث، وقمت بتثبيت جميع الأضواء، وعلقت الكاميرا على السقف، وفي غضون ست ساعات كان كل شيء جاهزاً".