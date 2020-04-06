ألمانيا تعلن فرض الحجر الصحي على القادمين إلى البلاد

أعلن متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية الإثنين ان بلاده تريد فرض الحجر الصحي لمدة 14 يوما على جميع المسافرين القادمين الى المانيا بعد إقامتهم في الخارج.

وهذا الإجراء يأتي استجابة لتوصية صدرت إثر جلسة عقدتها الحكومة بشأن التدابير المتعلقة بوباء كوفيد-19 ويشمل المقاطعات الـ 16 التي يتعين عليها إتخاذ القرار النهائي، بحسب النظام الفدرالي.

ويدخل الإجراء حيز التنفيذ في العاشر من نيسان/أبريل، وفقًا للمتحدث.

ويشمل الإجراء الألمان ومواطني دول الاتحاد الأوروبي الذي أغلق حدوده الخارجية.

وكانت ألمانيا قد فرضت ضوابط صارمة منذ 16 آذار/مارس على حدودها البرية مع فرنسا والنمسا وسويسرا ولوكسمبورغ والدنمارك في محاولة للحد من انتشار وباء كوفيد-19.

وبحسب المتحدث باسم وزارة الداخلية فقد تم رفض دخول 70 ألف شخص من الحدود منذ تنفيذ هذا الإجراء.

كما قامت خلال الأيام العشرين الماضية، باعادة 220 ألف ألماني كانوا في الخارج لدى انتشار الوباء الذي أودى بحياة 1400 شخص في البلاد.

وقد يثير الحجر الصحي المفروض على المسافرين الاستياء في بعض المناطق الحدودية مثل مكلنبورغ فوربومرن (شرق) حيث يعمل العديد من الأطباء البولنديين في مستشفيات المنطقة.