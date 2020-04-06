قد تكون أصعب الآثار النفسية التي يخلفها وباء كوفيد 19 هي تلك التي تحفر في نفوس من يفقدون أحباءهم للأبد دون وداع.

يضطر آلاف البشر حول العالم لطي صفحات من حياتهم وحياة أحبائهم دون إلقاء نظرة أخيرة حتى، يموت الآلاف وحيدين في العزل الصحي ووحدات العناية المشددة.

في إسرائيل ابتكر مركز طبي طريقة لتتمكن العائلات من توديع أحبائها إذا قضوا بسبب كوفيد 19.

حوض مائي، هذا هو الابتكار الذي يمكن الأقارب من رؤية الجثامين قبل خروجها إلى مثواها الأخير، كما يقول البروفيسور حاييم بيركنشتات، مدير قسم العناية المركزة في مركز شيبا الطبي.

سجلت إسرائيل حتى الآن أكثر من 8000 إصابة بفيروس كورونا منها تم تسجيل 46 وفاة.