مقتل سبعة مدنيين في هجومين لجماعة بوكو حرام في الكاميرون

قتل سبعة مدنيين، بينهم مراهقان في سن الخامسة عشرة تقريبا، مساء الأحد في عمليتين انتحاريتين نفذهما جهاديان من جماعة بوكو حرام في أمشيدي في أقصى شمال الكاميرون، وفق ما ذكر مسؤول محلي وآخر في الشرطة في المنطقة.

وقال ضابط في الشرطة رفض الكشف عن هويته "فجر انتحاريان من بوكو حرام نفسيهما قرابة الساعة 20.00"، ما تسبب بمقتل سبعة أشخاص وإصابة 14 آخرين بجروح في المنطقة الواقعة على الحدود مع نيجيريا. و"بين الضحايا السبع مسؤول محلي في قرية ومراهقان في الخامسة عشرة تقريبا"، بحسب ما أوضح مسؤول محلي لوكالة فرانس برس.