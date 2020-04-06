شاهد: الإمارات ترسل 10 أطنان من المستلزمات الطبية إلى إيطاليا

أرسلت دولة الإمارات، يوم الاثنين، نحو 10 أطنان من مختلف المستلزمات الطبية والوقائية في طائرة خاصة إلى إيطاليا، في إطار دعمها لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد وفقا لوكالة أنباء الإمارات.

وقال عمر عبيد الشامسي، سفير الإمارات في إيطاليا: " إن هذه المساعدات تأتي في إطار المبادرات التي تقوم بها دولة الإمارات..... حيث وصلت يد العون إلى أنحاء كثيرة من العالم شملت التعاون مع منظمة الصحة العالمية إضافة إلى تزويد عدد من الدول من بينها الصين وإيران وأفغانستان وباكستان وسيشل بالمواد الطبية اللازمة ومواد الإغاثة وكافة أشكال الدعم لتجاوز هذه الأزمة".

وبالرغم من تراجع معدلات الوفاة بإيطاليا خلال الأيام الأخيرة، بيد أن البلاد سجلت حوالي 16 ألف وفاة بحسب وزير الصحة، روبيرتو سبيرانزا الذي صرح بأنه لا يزال أمام إيطاليا "بضعة أشهر صعبة".