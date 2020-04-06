ترامب "واثق" من تعافي جونسون من إصابته بفيروس كورونا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنّه "واثق" من أنّ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي دخل يوم أمس الأحد إلى المستشفى سيتعافى من إصابته بفيروس كورونا الجديد، الذي ظهر للمرة الأولى في أواخر ديسمبر/كانون الأول في مدينة ووهان الصينية.

وصرّح ترامب في مؤتمر صحفي "إنّه صديق لي، إنّه رجل عظيم وقائد عظيم. لقد نُقل إلى المستشفى اليوم، ولكنّني متفائل وواثق أنّه سيكون بخير".

وبعد عشرة أيّام من إصابته بفيروس كورونا، أُدخِل جونسون الأحد إلى المستشفى لإجراء فحوص، بحسب تصريحات صادرة عن رئاسة الحكومة البريطانية.

وكان جونسون قد أعلن في 27 آذار/مارس أنّه مصاب بكوفيد-19 وأنّ عوارضه طفيفة، وقرّر البقاء في حجر صحّي في مقرّ رئساة الحكومة لسبعة أيام.

وكان مقرّرًا أن يخرج من الحجر يوم الجمعة، إلا أنّه قال في تسجيل فيديو نشر على تويتر "لقد تحسّنت حالتي، لكن لا يزال لدي أحد العوارض"، مشيرًا إلى أنه لا يزال يعاني "ارتفاعا في الحرارة".

وجاء في بيان لرئاسة الحكومة البريطانية أنّ "رئيس الوزراء أدخل الليلة (الأحد) المستشفى لإجراء فحوص بناء على توصية طبيبه". ووصفت رئاسة الحكومة الأمر بأنّه "خطوة احترازيّة".

وأوضحت رئاسة الحكومة، أنّ ما مِن حالة طارئة استدعت إدخال جونسون المستشفى، إنّما الأمر يتعلّق باستمرار العوارض التي يعانيها.

وجونسون أرفع مسؤول حكومي يصاب بالفيروس، وكشفت خطيبته الحامل كاري سيموندز أنّها تعاني عوارض المرض منذ أسبوع لكنّها تتماثل للشفاء.