شاهد: أسقف بنما يقيم قداساً "من السماء" بسبب وباء كورونا

أقام رئيس أساقفة بنما خوسيه دومينغو أولوا قداس أحد الشعانين من السماء في طائرة هليكوبتر بعدما تسبب فيروس كورونا بإغلاق الكنائس في كل أنحاء البلاد.

وقد تخلت الكنيسة عن قرون من التقاليد وتجنبت تنظيم الاحتفالات العامة بداية الأسبوع المقدس لدى المسيحيين.

واحتفل أولوا بالقداس في قاعدة هوارد الجوية في بنما قبل التحليق فوق شوارع المدينة المهجورة والأرياف المحيطة بها.

وقد وضع المطران إضافة إلى الكاهنين المرافقين له، قناعا أبيض يغطي فمه وأنفه.

وحمل أولوا معه تمثالاً لسانتا ماريا لا أنتيغوا، شفيعة بنما "لحماية البلاد من المرض" فيما وضع العديد من السكان سعف النخيل على الشرفات وعلى الأبواب لتلقي البركة من الهواء.

وبعد إغلاق مدارسها وحدودها، أصدرت بنما قراراً بالإغلاق التام. ومنذ الأسبوع الماضي، حددت البلاد أياما لخروج الرجال وأخرى للنساء للتسوق وشراء الأدوية والحاجات الأساسية، ولا يسمح لأحد بالخروج يوم الأحد.

وسجلت هذه الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى 1801 إصابة و46 حالة وفاة مرتبطة بالوباء، وفقا لأحدث الأرقام.