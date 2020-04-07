فيروس كورونا: آخر الأخبار والمستجدات لحظة بلحظة

في وقت تزيد فيه حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد حول العالم عن مليون و300 ألف حالة، تتسارع الدول والحكومات في جهودها من أجل احتواء انتشاره المستمر منذ نهاية العام الماضي.

وبلغت الوفيات جراء الإصابة بكوفيد-19 أكثر من 80 ألف إصابة ولا يزال أكثر من ثلاثة مليارات نسمة معزولين داخل منازلهم في جميع القارّات وفي غياب لقاح أو علاج مثبت للوباء.

مصر

أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 128 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1450.

وقال الوزارة في البيان اليومي إن عدد الوفيات جراء الفيروس ارتفع إلى 94 حالة بعد وفاة 9 حالات جديدة.

البيان اليومي المحدث ليوم 7 أبريل 2020 في إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا واسترشادًا بالدول التي نجحت في إدارة الأزمة.. وزيرة الصحة: نقل الحالات البسيطة إكلينيكيًا إلى مدن جامعية مخصصة ونزل شباب.. ومتابعة حالتهم الصحية لحين سلبية تحاليلهم الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 276 وخروجهم من مستشفى العزل الصحة: ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا إلى 427 حالة الصحة: تسجيل 128 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و9 حالات وفاة أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الثلاثاء، عن خروج 17 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم رجل أجنبي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 276 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 427 حالة، من ضمنهم الـ 276 متعافيًا. وأضاف أنه تم تسجيل 128 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات. وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الثلاثاء، هو 1450 حالة من ضمنهم 276 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 94 حالة وفاة. وأوضحت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم، أنه في إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا، واسترشادًا بالدول التي نجحت في إدارة الأزمة حتى الآن، سيتم نقل الحالات البسيطة إكلينيكيًا والتي تبلغ من العمر أقل من ٥٠ عامًا، وممن لا تصاحبهم عوامل خطورة وحالتهم مستقرة من حيث التحاليل والفحوصات "الأشعة"، إلى عدد من المدن الجامعية ونزل الشباب المخصصة، تحت الإشراف الطبي الكامل من قبل وزارة الصحة والسكان، وذلك بعد أن أمضوا مدة العلاج المقررة طبقًا للبروتوكول العلاجي وهي (٥ أيام) وتقييم حالتها الصحية. وأشارت إلى أنه سيتم استكمال فترة المتابعة لتلك الحالات بداية من غد، الأربعاء، في تلك الأماكن المعدة طبيًا، وفقًا لمعايير وزارة الصحة والسكان، وذلك لحين سلبية تحاليلهم وخروجهم نهائيًا بعد تمام شفائهم. وأضافت الوزيرة أن تلك الأماكن تم تجهيزها طبيًا على أعلى مستوى من حيث الإقامة والتعقيم والنظافة، كما أنها مزودة بعيادات للمتابعة ومعامل ووحدات للأشعة وصيدلية خاصة، بالإضافة إلى توافر الأطقم الطبية اللازمة، موضحة أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة وتضافر الجهات المعنية كافة وعلى رأسها كل من القوات المسلحة، وزارة الصحة والسكان، وزارة التعليم العالي، وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الشباب والرياضة، لمواجهة فيروس كورونا. وأكد مجاهد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية. وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية. Publiée par ‎وزارة الصحة والسكان المصرية‎ sur Mardi 7 avril 2020

فرنسا

تخطّت فرنسا الثلاثاء عتبة عشرة آلاف وفاة بكوفيد-19، مع تسجيل 607 وفيات إضافية خلال 24 ساعة في مستشفيات البلاد، وهي أعلى حصيلة يومية للوفيات منذ بدء انتشار الوباء، وفق ما أعلن مدير عام الصحة جيروم سالومون. وقال سالومون في مؤتمر صحافي إن حصيلة الوفيات المسجّلة في المستشفيات بلغت 7091 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات في دور رعاية المسنين 3237 حالة، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 10328 وفاة.

بريطانيا

سجلت بريطانيا 786 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد في 24 ساعة، في رقم قياسي جديد لتصل الحصيلة الإجمالية الى ستة آلاف وفاة في البلاد كما أعلنت الحكومة الثلاثاء. وتوفي 6159 مريضا في المستشفى بعدما شخصت إصابتهم بكوفيد-19 كحصيلة إجمالية، كما أعلنت وزارة الصحة. وهناك 213,181 شخصا خضعوا لفحوص الكشف عن المرض بينهم 55 ألفا و242 جاءت نتائجهم إيجابية.

وقال وزير البريطاني مايكل غوف إن رئيس الوزراء بوريس جونسون حصل على الأوكسجين لكنه ليس موضوعاً تحت جهاز تنفسي وذلك بعد يوم من دخول جونسون اعناية المركزة إثر تفاقم أعراض إصابته بالفيروس.

الولايات المتحدة الأمريكية

سجّلت ولاية نيويورك أكبر حصيلة يومية لوفيات فيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلن الثلاثاء الحاكم آندرو كوومو الذي قال إن أرقام حالات الاستشفاء بدأت على ما يبدو تشهد استقرارا.

وأعلن كوومو وفاة 731 مصابا بكوفيد-19 الإثنين، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات في الولاية إلى 5489 حالة. وكانت الحصيلة الأعلى السابقة للوفيات في الولاية سُجّلت الجمعة وبلغت 630 وفاة.

الاتحاد الأوروبي

اعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الثلاثاء أن الاتحاد الأوروبي سيقدم 15 مليار يورو (16,4 مليار دولار) لمساعدة دول العالم الفقيرة على مكافحة وباء كوفيد-19.

وقالت فون دير لايين إن المبلغ سيستخدم لمساعدة الدول التي تعد أنظمة الرعاية الصحية فيها ضعيفة للتعامل مع تداعيات كوفيد-19 وسيساعدها على التعافي اقتصاديا على المدى البعيد.

السعودية

أعلن وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة الثلاثاء أنّ بلاده تتوقّع ارتفاعا كبيرا بالإصابات بفيروس كورونا المستجد في الأسابيع المقبلة، من أكثر من 2700 حالة حاليا، إلى 200 ألف إصابة. وقال في كلمة بثتها قناة "الإخبارية" الحكومية إنّ أربع دراسات توصّلت إلى خلاصة "أن أعداد الإصابات خلال الأسابيع القليلة القادمة قد تتراوح ما بين عشرة آلاف إصابة في حدها الأدنى وصولا إلى مئتي ألف اصابة في حدها الاعلى"

وسجّلت وزارة الصحة السعودية 147 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" ليصل إجمالي الحالات المسجلة في المملكة حتى هذه اللحظة بلغ 38 وفيات و2752 إصابة حتى الآن.

وفرضت السعودية حظر التجوّل على مدار 24 ساعة يومياً في أرجاء مدن: الرياض، تبوك، الدمام، الظهران، الهفوف، وكذلك في أرجاء محافظات جدة، الطائف، القطيف، والخُبَر بدءاً من مساء الإثنين.

الصين

سجّلت الصين الثلاثاء حصيلة يومية خالية من أيّ وفاة ناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ، في سابقة من نوعها في هذا البلد منذ بدأ في كانون الثاني/يناير الإعلان يومياً عن عدد ضحايا وباء كوفيد-19.

وقالت لجنة الصحة الوطنية إنّ عدد الإصابات الجديدة المسجّلة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة في سائر أنحاء البلاد بلغ 32 إصابة جميعها وافدة من الخارج.

اليابان

أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الثلاثاء حال الطوارئ لمدة شهر واحد كمرحلة أولى، في طوكيو وست مناطق أخرى في الأرخبيل، في ظل الارتفاع الجديد لعدد إصابات وباء كوفيد-19 في البلاد.

كوريا الجنوبية

وأعلنت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية تسجيل47 إصابة جديدة لتحافظ بذلك على أقل مستوى يومي منذ 20 شباط / فبراير الماضي مما يرفع حصيلة الوفيات إلى 192 والإصابات إلى 10331 حالةً.

السويد

أعلن مسؤولون سويديون عن وقوع أكثر من مئة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة ليصل إجمالي الوفيات بالبلاد إلى حوالي 600 شخص.

إسبانيا

وارتفعت الحصيلة اليومية للوفيات جراء كوفيد-19 في إسبانيا من جديد بعد انخفاضها لعدة أيام مع تسجيل 743 حالة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى حوالي 13800 حالة والإصابات إلى أكثر من 140 ألف.

مجلس الأمن

يعقد مجلس الأمن الدولي الخميس أول اجتماع له حول الفيروس الذي أثار على مدى الأسابيع الفائتة انقسامات شديدة في صفوف الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس، بحسب ما أفاد دبلوماسيون مساء الإثنين.

وكان تسعة من الأعضاء العشرة غير الدائمي العضوية في المجلس طلبوا الأسبوع الماضي، بعدما سئموا من النزاعات الدائرة حول كوفيد-19 بين الأعضاء الدائمي العضوية ولا سيّما بين الولايات المتحدة والصين، عقد اجتماع حول الوباء تتخلّله إحاطة من الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش.

المغرب

وأعلنت المغرب ارتفاع الوفيات جراء كورونا لتصل إلى 83.

عُمان

وسجلت وزارة الصحة العُمانية ٤٠ حالة إصابة جديدة ليصبح العدد الكلي للحالات المصابة في السلطنة ٣٧١ حالة وعدد الوفيات حالتين.

ليبيا

وأعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض عن تسجيل إصابة جديدة ليبلغ عدد حالات الإصابة فى ليبيا بلغ 19 حالة توفيت منها حالة لمواطنة تبلغ من العمر 85 عامًا.

إسرائيل

فرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ليل الإثنين حظراً على التنقّل بين المدن اعتباراً من الثلاثاء ولغاية الجمعة، وذلك بهدف منع انتشار فيروس كورونا المستجدّ خلال عطلة عيد الفصح اليهودي.