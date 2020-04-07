فيروس كورونا: باريس تحظر ممارسة رياضة الركض خلال ساعات النهار

قررت سطات العاصمة الفرنسية باريس حظر ممارسة رياضة الركض في الشارع، بين الساعة 10:00 صباحًا و حتى 7:00 مساءً في إطار الجهود لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وفي بيان مشترك نشر على الصفحة الرسمية لفرانس إنفو، أكد كل من عمدة باريس آن هيدالغو وديدييه لالمين مدير شرطة العاصمة أهمية الالتزام بالحظر.

وأضاف البيان: "أي شكل من أشكال التساهل في التدابير، سيعرض الجهود الجماعية التي بذلت حتى الآن للخطر".

وكانت صور الباريسيين الذين يركضون أو يسيرون في المدينة الأسبوع الماضي، قد أثارت قلق العديد ومنهم كريستوف كاستانر، وزير الداخلية الذي طالب تشديد إجراءات الحظر

وتتخوف السلطات من استغلال بعض الأشخاص استثناء الأشخاص الذين يمارسون الرياضة أو الركض بجوار المنزل من قواعد تقييد الحركة التي فرضتها السلطات ما قد يؤدي إلى فشل الجهود في احتواء كورونا.