سمكة قرش تقتل شابا يعمل في "كوينزلاند بارك" في أستراليا

أعلن مسؤولون اليوم الثلاثاء أن سمكة قرش هاجمت موظفا في متنزه كوينزلاند، شمال شرقي أستراليا وقتلته.

وقالت رئيسة حكومة ولاية كوينزلاند أناستازيا بالاسزكوك، إن الضحية ويبلغ من العمر 23 عامًا يعمل في "كوينزلاند بارك وفي خدمة الحياة البرية".

وتابعت في حديث للصحفيين، "مجدداً، هناك أسرة حزينة اليوم على شاب فقد حياته بشكل مأساوي في هجوم مرعب من قبل أسماك القرش".

وقالت الشرطة إن الشاب كان في الماء وعاد إلى سفينة استأجرتها الخدمة عندما هوجم من قبل سمكة القرش أمس الاثنين، بالقرب من الجزيرة الشمالية الغربية على بعد 75 كيلومترا (47 ميلا) شمال شرق غلادستون.

وأصيب الشاب بجروح كبيرة في ساقه وذراعه بعد ان هاجمته سمكة القرش، وفارق الحياة بعد ساعات من نقله إلى المستشفى.

لم تكن هذه الحادثة هي الأولى بل وقعت في الأشهر الـ 18 الماضية ثلاثة حوادث مشابهة في منطقة الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا.