شاهد: شاحنة موسيقية وديسكو متنقل لمرافقة السكان خلال العزل الصحي في إسبانيا

تشق شاحنة الديسكو طرقات مدينة الزهراء في منطقة الأندلس باسبانيا لمرافقة السكان خلال فترة العزل الصحي الذي يعيشونه خلال أزمة كورونا الصحية. ورغم أن اسبانيا من بين الدول الأكثر تضررا في أوروبا بسبب الفيروس المستجد، إلا أن مدينة الزهراء لم تسجل لحدّ الآن إصابات بكوفيد-19.

لذلك فقد تحركت مدينة الزهراء الصغيرة بسرعة وفي وقت مبكر وقامت بعزل نفسها عن العالم الخارجي. ويقطن في المدينة حوالي 1400 نسمة. وتقوم مصالح البلدية بعمليات تفتيش وتعقيم مكثفة حيث يتم رش السيارات التي تدخل المدينة بمواد مطهرة لتجنب انتقال الفيروس.

ولرفع معنويات السكان وهم يعيشون العزل الصحي تقوم شاحنة الديسكو ببث الموسيقى من مكبرات الصوت، لتملأ الشوارع بهجة وسرورا.