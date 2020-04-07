شاهد: الملك عبدالله في زيارة لتفقد مخزون الأردن من المعدات الطبية

قام العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني بزيارة مخزن للخدمات الطبية يوم الإثنين لتفقد مخزون بلاده من المعدات الطبية الواقية وسط خطر تفشي فيروس كورونا المستجد.

وفرضت السلطات الأردنية حظر التجول المؤقت، بحيث يسمح للسكان بتسوق السلع الأساسية في أوقات محددة في محاولة لإيقاف انتشار الفيروس. كما صرح الأمن العام بإمكانية تشديد تدابير الاحترازية، بملازمة المنازل في الأيام القادمة.

وسجل الأردن 349 حالة إصابة بفيروس كورونا . كما أعلن سعد جابر، وزير الصحة عن وفاة شخص جديد ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى ستة أشخاص.