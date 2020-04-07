ماهي طبيعة العلاج الذي يحصل عليه بوريس جونسون في العناية المركزة؟

قدم ميرفين سينجر، خبير طبي بريطاني يوم الثلاثاء، تفاصيل عن نوع الرعاية التي يحصل عليها المصابين بمضاعفات في غرف الإنعاش البريطانية وخصوصا بما يتعلق بصحة بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني بعد نقله إلى العناية المركزة بعد تفاقم أعراض إصابته بفيروس كورونا.

وقال سينجر، أستاذ طب العناية المركزة بجامعة كلية لندن، إن معظم المرضى يحتاجون المراقبة الصحية والحفاظ على وظائف الكلى والقلب الجيدة وأضاف: "نعطي السوائل ونحاول منع حدوث مضاعفات ثانوية، مثل الالتهابات الجديدة، أو قروح الضغط. هناك مجموعة كاملة من خدمات رعاية يجب تقديمها لمحاولة مساعدة المريض بشكل واضح على تجاوز حالته."

كما يحتاج العديد من المرضى للمساعدة على التنفس، لكن ذلك يتم أولا من خلال أقنعة الأكسجين وأقنعة الضغط المتخصصة قبل استخدام جهاز التنفس الصناعي.

وأوضح سينجر: "نحاول بشكل أساسي الحفاظ على مستوى الأكسجين في الدم والحفاظ على راحة المريض. لذلك إذا لم يعد بإمكانهم التنفس عبر قناع الأكسجين، ننتقل إلى أنواع متخصصة أكثر من مثل ارتداء قناع سي بي أي بي الذي يستخدم الضغط وإن لم يفلح ذلك، نضعه على جهاز التنفس الاصطناعي".

التعافي الكامل قد يستغرق شهورًا

بالنسبة لمعظم مرضى الفيروس، تزول الأعراض مثل الحمى والسعال خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع. أما لكبار السن والأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية مسبقة، تكون الأعراض أكثر حدة بما في ذلك الالتهاب الرئوي والوفاة.

بشكل عام، يحتاج المريض للتنفس الصناعي بعد إصابته بعشر أو 14 يوما.

وصرح الطبيب بأن تعافي رئيس الوزراء بشكل كامل قد يستغرق عدة أسابيع أو شهور بعد تركه العناية المركزة وهو ما سيعتمد على وضعه الخاص.