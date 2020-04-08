دون توديع أحبتهم ولا عقد مؤتمرصحفي .. ثلاثة رواد فضاء سينطلقون إلى محطة الفضاء الدولية

أنهى ثلاثة روّاد فضاء استعداداتهم الأربعاء لمهمة في محطة الفضاء الدولية، رغم تفشي فيروس كورونا المستجد.

وسينطلق اناتولي ايفانيشين وايفان فاغنر من وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس) وكريس كاسيدي من وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) من كازاخستان في مهمة تستغرق ستة أشهر، الساعة 08,05 بتوقيت غرينتش الخميس٫

وبسبب قيود التنقل المتعلقة بكوفيد 19، وعدم قدرة الصحفيين والأقارب على السفر إلى بايكونور، تميّز المؤتمر الصحفي التقليدي لوداع الرواد الذي بثته "روسكوسموس" بالكثير من "البعد والقتامة".

وقال كاسيدي الذي يستعد لقضاء ثالث فترة في الفضاء "بدلا من التحدث إلى بعض الكاميرات فقط، سنتحدث مع بعض الأشخاص الآن".

واعترف كاسيدي (50 عاما) بأن أفراد الطاقم "تأثروا" بعدم قدرة أسرهم من الحضور إلى بايكونور لتوديعهم قبل انطلاقهم إلى محطة الفضاء الدولية.

وأضاف "لكننا نتفهم أن العالم كله تأثر أيضا بهذه الأزمة". والحجر الصحي والعزلة ليستا عادتين جديدتين بالنسبة إلى رواد الفضاء.

والخميس، ستكون المرة الأولى التي يستخدم فيها، خلال مهمة مأهولة إلى المدار، المعزز الدفعي "سويوز-2.1 إيه" بعد أن توقفت "روسكوسموس" العام الماضي عن استخدام صاروخ "سويوز-إف جي".

ولفت إيفانيشين إلى أن هذا النظام الجديد سيكون أكثر استقلالية وسيتطلب تدخلا بشريا أقل في حال الطوارئ.