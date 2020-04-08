بعد حصة تدريبية بحديقة عامة.. توتنهام يحذر مورينيو من خرق العزل

حذّر نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم الثلاثاء مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو والعديد من لاعبيه من خرق قوانين العزل التام في المملكة المتحدة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد نشر صور لهم على شبكات التواصل الاجتماعي وهم يتدربون في إحدى المساحات الخضراء بالعاصمة لندن.

والتقطت صور لمورينيو مع الصفقة القياسية للنادي اللندني، الفرنسي تانغوي ندومبيلي في حصة تدريبية في حديقة عامة في الضواحي الشمالية للعاصمة حيث شوهد لاعبان آخران من توتنهام هما الكولومبي دافينسون سانشيز وريان سيسينون يركضان جنبًا إلى جنب.

وقال ممثل لنادي توتنهام الثلاثاء "لقد ذكّرنا جميع اللاعبين باحترام مبدأ التباعد الاجتماعي خلال ممارسة الرياضة في الهواء الطلق"، مضيفاً "سنواصل تعزيز هذه الرسالة".

كما نشر مدافع توتنهام الدولي العاجي سيرج أورييه شريط فيديو له على حسابه في إنستغرام وهو يركض مع شخص آخر، في وقت تفرض فيه الحكومة البريطانية سلسلة من الإجراءات الصارمة التي تسمح بالتجول أو ممارسة الرياضة مرة واحدة في اليوم وتفرض التباعد بين شخصين بمسافة مترين على الأقل ما لم يكونا عضوين في نفس الأسرة.

وتم تعليق الدوري الإنجليزي الممتاز منذ منتصف آذار/مارس الماضي بسبب انتشار وباء كوفيد-19 في بريطانيا حيث أودى بحياة أكثر من 6100 شخص وفقاً للأرقام الرسمية الصادرة الثلاثاء. وتم تسجيل أكثر من 786 حالة وفاة خلال 24 ساعة، وهو رقم قياسي جديد للبلاد.

جيمي غريفز

من جهة أخري أعلن توتنهام اليوم أن مهاجمه جيمي غريفز، أفضل هداف في تاريخه والدوري الإنجليزي، أُدخل المستشفى.

وأوضح النادي في بيان: "هدافنا القياسي جيمي غريفز يعالج حاليًا في المستشفى. نحن على اتصال بأسرته وسنبلغكم بأخباره في الوقت المناسب" دون تحديد ما إذا كان دخوله المستشفى مرتبطاً بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف توتنهام: "يرسل الجميع في النادي أفضل تمنياته إلى جيمي وعائلته".

وسجل غريفز (80 عاما) الذي يعاني منذ عام 2015 من جلطة دماغية، 357 هدفا بين عامي 1957 و1972 في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، وهو رقم قياسي، كما أنه لا يزال أفضل هداف في تاريخ توتنهام برصيد 266 هدفاً في مختلف المسابقات.

وساهم غريفز في تتويج المنتخب الإنجليزي بلقب كأس العالم عام 1966 حيث لعب أساسياً في دور المجموعات قبل أن تحرمه الإصابة من مواصلة مشواره في التشكيلة الأساسية.