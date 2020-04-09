مايكل جوردان يفوز بنزاع قضائي عمره 8 أعوام ضد شركة صينية

حكمت محكمة صينية بعدم أحقية شركة كياودان لتصنيع المستلزمات الرياضية في استخدام اسم أسطورة كرة السلة الأمريكية مايكل جوردان بعد معركة قضائية استمرت ثمانية أعوام.

وحظرت المحكمة العليا في إقليم فوجيان على الشركة وضع اسمها بالأحرف الصينية على منتجاتها. وكياودان هي كلمة صينية مرادفة لاسم جوردان.

وقال جوردان بعد الحكم: "أنا سعيد باعتراف المحكمة العليا بحقي في حماية اسمي... قرار اليوم يضمن معرفة جميع جماهيري في الصين والمستهلكين الصينيين بأنه لا صلة لي بكياودان ومنتجاتها".

وبدأ النزاع القضائي عام 2012 حين طلب جوردان من السلطات الصينية إبطال العلامة التجارية للشركة والتي تتشابه مع اسم وشعار منتجات شركة نايكي التي تحمل اسم النجم السابق لنادي شيكاغو بولز.

وتوجه جوردان (57 عاماً) بطلبه إلى المحكمة العليا بعد رفضه مرتين من قبل محاكم عادية بالصين.

واشتهر جوردان، الذي اعتزل كرة السلة عام 2003، بقيادته لواحد من أبرز أجيال اللعبة في شيكاغو وحقق مع النادي ستة ألقاب لدوري المحترفين الأمريكي (إن بي إى) كما فاز بذهبيتي الألعاب الأولمبية في لوس أنجليس عام 1984 برشلونة عام 1992 و بصحبة المنتخب الأمريكي.