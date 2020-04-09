أمراض جلدية قد تكون معدية تظهر لدى المصابين بفيروس كورونا.. تعرف عليها؟

إضافة إلى فقدان حاسة الشم أو التذوق، وأعراض الجهاز التنفسي التي تعد من أبرز علامات الإصابة بفيروس كورونا الجديد، حذر الاتحاد الفرنسي لأطباء الجلد من وجود أعراض جديدة لم تكن واضحة في وقت سابق، ويجب التنبه إليها.

ظاهرة مفاجئة

قال لوك سوليموفيتش، رئيس الاتحاد الفرنسي لأطباء الجلد، إنه تم اكتشاف ظاهرة مفاجئة عند العديد من المصابين بفيروس كورونا الجديد. تتعلق بظهور علامات جلدية وأعراض مرض "قضمة الصقيع" أو "عضة البرد" على الأطراف السفلية كأصابع اليدين والقدمين وأحيانًا على الوجه.

وأشار إلى أن هذه الأعراض لم تكن ظاهرة مع بداية انتشار الفيروس، إلا أنه ومع ارتفاع حالات الإصابة بأمراض الجلد وظهور حالات إحمرار مفاجئ لدى المرضى تترافق في معظم الأحيان مع آلام حادة. وتحديدا مع ازدياد هذه الحالات في أوروبا، بات من المرجح أن تكون هذه العلامات إحدى أعراض الإصابة بهذا الوباء القاتل.

وطالب الاتحاد الفرنسي لأطباء الجلد، الجمهور والعاملين في المجال الصحي ببذل كافة الجهود للكشف عن هؤلاء المرضى، مشيرا إلى أن حالتهم قد تكون معدية. لذا يجب التحرك باسرع وقت للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد الذي ظهر للمرة الأولى في ديسمبر/كانون الأول في مدينة ووهان الصينية.

قضمة الصقيع

قد يؤدي التعرض للبرد القارس إلى تجميد الطبقة العليا من الجلد والأنسجة التي تحته، وتخريبها، وتخريب الأنسجة المحيطة بها أحيَانًا، وهذا ما نمسيه مرض "قضمة الصقيع".

وأسفر انتشار فيروس كورونا الجديد عن وفاة ما لا يقلّ عن 88529 شخصا في العالم منذ ظهوره في كانون الأول/ديسمبر في مدينة ووهان الصينية. وتمّ تشخيص أكثر من 1519195 إصابة في 209 دولة ومنطقة وفق الأرقام الرسميّة، منذ بدء تفشّي وباء كوفيد-19. ومن أصل هذه الإصابات، شفي 330862 شخص على الأقل حتى اليوم.