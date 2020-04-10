شاب يضرب والدته لإخفائها ورق المرحاض

ألقي القبض على شاب من كاليفورنيا بعدما ضرب والدته التي أخفت ورق المرحاض لمنع استخدامها بكثرة في الوقت الذي تشهد فيه هذه السلعة نقصاً مرتبطة بتفشي فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن الناطقة باسم الشرطة شيرلي ميلر قولها إن الشرطة استدعيت في منتصف الليل إلى سوغس في شمال لوس أنجليس بعد حصول نزاع عائلي حول ورق المرحاض.

وقالت الأم للشرطة إنها أخفت ورق المرحاض لأن ابنها أدريان يان البالغ من العمر 26 عاماً كان يستخدم الكثير من هذا المنتج الذي يصعب العثور عليه في المتاجر في الوقت الحالي.

وبعدما رفضت الكشف عن مكان إخفائها ورق المرحاض، علا الصراخ وضربها ابنها، بحسب ميلر التي أشارت إلى أن تدابير الإغلاق أدت إلى زيادة العنف المنزلي.