تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا بين لاعبي مصارعة السومو

سجلت اليابان أول إصابة بفيروس كورونا بين لاعبي مصارعة السومو مما يزيد من الشكوك حول إقامة بطولة السومو الكبرى في موعدها خلال الصيف القادم.

وأعلن الاتحاد الياباني للعبة الخبر اليوم الجمعة دون تحديد اسم اللاعب المصاب مضيفاً بأن أعراض الحمى بدأت في الظهور عليه الأسبوع الماضي دون تسجيل أعراض مشابهة بين صفوف اللاعبين الآخرين.

وكان الاتحاد قد قرر سابقاً تأجيل البطولة الكبرى لمدة أسبوعين لتقام يوم 24 مايو – أيار القادم في طوكيو دون حضور الجماهير.

وأقيمت البطولة الكبرى لفصل الربيع في مارس – آذار الماضي بمدينة أوساكا دون حضور الجماهير أيضاً ووسط إجراءات صحية مشددة لضمان سلامة اللاعبين من الإصابة بالفيروس.

وعلقت اليابان أنشطة رياضات كرة القاعدة وكرة القدم لمنع زيادة تفشي الفيروس كما أعلن رئيس وزراء شينزو آبي حالة الطوارئ بسبع محافظات بما فيها طوكيو وأوساكا وذلك بعد الارتفاع الملحوظ بمعدل الإصابات بها.