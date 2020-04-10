شاهد: لا مجال للحلاقة خِلسة في تركيا..فالشرطة بالمرصاد!

نشر مكتب حاكم مدينة جانقري التركية، شمال شرق أنقرة، مقطع فيديو يُظهر مداهمة قوات الأمن لأحد المباني الفارغة فوجدت بها حلاقا غير قانونيا يقوم بقصّ الشعر للناس.

في الشهر الماضي، أمرت تركيا بإغلاق صالونات الحلاقة ومصففي الشعر وصالونات التجميل، كواحدة من اُولى الإجراءات الوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونتيجة لذلك، ازداد عدد الحلاقين غير القانونيين والحلاقين الذين يقومون بهذه الوظيفة داخل المنازل.

ووفقًا لإحصائيات قدمتها جامعة جون هوبكنز، فإن لدى تركيا 38226 حالة إصابة بفيروس كورونا، و 812 حالة وفاة مؤكدة و 1846 مريضًا تعافوا من الفيروس.