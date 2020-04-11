شاهد: البحرين تخفف من قيود كورونا وتسمح بعمل محلات تجارية

سمحت البحرين باستئناف عمل المحلات التجارية والصناعية بشروط، في أول تخفيف للقيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في الخليج.

وفتحت محلات تجارية أبوابها لاستقبال الزبائن في العاصمة المنامة بعد تخفيف القيود بدءا من مساء الخميس.

وما تزال صالات السينما ومراكز التجميل للرجال والنساء والصالات الرياضية مغلقة. وتقوم المطاعم بتوصيل الطلبات للمنازل فقط.

وكانت البحرين، أعلنت الأربعاء الماضي عن السماح "باستئناف عمل المحلات التجارية والصناعية، التي تقدم سلعا أو خدمات مباشرة للزبائن. شرط ارتداء أقنعة وكمامات من قبل العاملين ومرتادي المحلات التجارية" بالإضافة إلى منع الاكتظاظ في المحلات وترك مسافة كافية.

واتّخذت السلطات في الدول الخليجية الست قرارات وإجراءات صارمة في الشهرين الماضيين، بينها وقف الرحلات الجوية، وإغلاق المقاهي والمطاعم وغيرها.

وسجلت المنامة حتى الآن نحو ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، بحسب أرقام صادرة عن وزارة الصحة التي قالت إن 551 مريضاً قد شفيوا وتوفي 6 أشخاص.